Aunque evitó ahondar sobre la amenaza que profirió contra una periodista de Willax cuando la interrogó sobre la contratación en su despacho de la pareja de su hijo, la congresista Kira Alcarraz (Podemos Perú) la enfiló, nuevamente, contra los “periodistas de cristal”.

“De esa periodista, de ese canal (no voy hablar) todavía, de verdad… tenemos periodistas de cristal”, dijo cuando fue requerida por Correo para una entrevista.

Al señalar que no va a declarar, comentó que lo dicho a la periodista obedece a su forma de expresarse. “La mayoría que me conoce, conoce como hablo yo, siempre he hablado en ese término...” expresó.

Como se recuerda, Alcarraz respondió a la periodista Marycielo del Castillo con un “No estoy alterada, porque si estuviera alterada tenlo por seguro te estamparía contra la pared (...) No estoy alterada por eso todavía sigues viva...” cuando le preguntó por la contratación.

BURLA. En esa línea y lejos de disculparse, la parlamentaria publicó en Instagram un video donde se burla de la amenaza que profirió contra la comunicadora social.

En las imágenes se aprecia a Alcarraz, junto a otras mujeres, realizando arengas femeninas. “Si tocan a una, tocan a todas... y sino estampadas”, se las escucha.

PROCESO. Mientras tanto, el partido Podemos Perú comunicó que abrió un proceso disciplinario a Alcarraz y también rechazó las expresiones de la parlamentaria en contra de la periodista.

Dicha agrupación condenó cualquier acto de hostigamiento, amenaza o agresión contra los medios de comunicación y expresó su solidaridad con la periodista de Willax.

“La Secretaría Nacional de Ética y Disciplina de Podemos ha iniciado el proceso correspondiente sobre la conducta de la congresista, a fin de dejar muy en claro que nuestra agrupación política no permitirá actos que no tengan como principio básico el respeto”, señaló el partido en un comunicado.