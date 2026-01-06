El Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa 1 declaró inadmisibles, hasta el 5 de enero, 12 listas a la Cámara de Diputados y de Senadores, las dos últimas en sumarse son las listas al Senado del Partido Integridad Democrática y del Partido Democrático Federal.

DECLARÓ 3 SENTENCIAS

En el caso de Partido Democrático Federal, entre sus candidatos al Senado figura el excongresista Héctor Jesús Arias Cáceres, quien en su hoja de vida declaró 3 sentencias, una de ellas por homicidio culposo, con una pena suspendida de 4 años en el año 2004, por la muerte de 35 personas durante la serenata de Arequipa, la noche del 14 de agosto en el año 1996.

Héctor Arias era el propietario de la empresa Miles S.A., encargada de los fuegos artificiales y las bombardas para celebrar en las vísperas del aniversario. Debido a la deficiente instalación de las bombardas, estas originaron que los cables de alta tensión cayeran a la pista y las personas se electrocutaran, falleciendo de manera inmediata por la descarga eléctrica.

En su momento, el excongresista dijo que se trató de un accidente. A la fecha, aún labora en el rubro de productos pirotécnicos. Arias Cáceres reemplazó al congresista Edgar Alarcón, tras su inhabilitación en el año 2021.

A estas se les suman una sentencia por el delito de usurpación agravada con una pena suspendida de 4 años del 2019, y otra sentencia por el delito de peligro común, con una pena suspendida de 3 años de 1997. El JEE Arequipa 1 pidió la aclaración documentaria sobre la situación jurídica actual del candidato.

De otro lado, el órgano electoral indica que la organización política no habría cumplido con presentar el acta de las elecciones internas que acredite los resultados de sus comicios, además de no adjuntar el comprobante de pago por la tasa correspondiente.

OBSERVACIONES POR SUBSANAR

Respecto al caso del Partido Político Integridad Democrática, se advirtió que en el acta de proclamación de resultados no se consignó el nombre completo, DNI y firma de los miembros del órgano electoral.

Asimismo, la candidatura de Yanet Amparo Riquelme Ali fue observada debido a que en su hoja de vida consignó trabajar actualmente en la Municipalidad Distrital de Yanahuara, pero, no se observa ningún ítem que contenga el documento que contenga la solicitud de licencia sin goce de haber sesenta (60) días antes de la fecha de elección, licencia que debe solicitarse a partir del 11 de febrero.

Por estas situaciones el JEE Arequipa 1 otorgó un plazo de 2 días calendario para subsanar las observaciones realizadas.

