Héctor Becerril: "Daniel Salaverry está complicando cada vez más su situación"

El legislador de Fuerza Popular, Héctor Becerril, comentó que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry busca votos para su reelección.

"Estamos en contra de la forma como él (Salaverry) de forma arbitraria ha dirigido la sesión buscando votos para su reelección, y eso es gravísimo, porque usa el cargo para ello, lo ve sin consultar con los portavoces ni con la Mesa Directiva".

Añadió que se le puede censurar a Salaverry, aunque solo haya sido su bancada la que presentó una moción de censura, y recalcó que no espera unas disculpas del presidente del Congreso.

"Si censuran a Daniel Salaverry, asume la primera vicepresidencia y seguimos discutiendo la reforma política, hasta el momento, no hay acuerdo para retirar la moción, ni quórum, salvo la censura que hemos presentado. Una disculpa no basta, él ha tomado decisiones unilaterales que corresponden y tendría en todo caso retractarse de algunas de ellas ¿por qué adelanta las elecciones del Congreso de la República? el no puede hacerlo solo, tiene que hacerlo con la Mesa Directiva, ha cometido tantos errores que está complicando su situación", aclaró.

Becerril comentó en otro momento que el manejo de su excolega de bancada arriesga el ingreso de Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, pues usa el nombre de 3 personas con un fin personal.

"Estoy de acuerdo con el regreso de Kenji, pero tampoco vamos a permitir que se utilice su reincorporación", afirmó.

Por otro lado, el fujimorista comentó que su bancada todavía no anuncia su candidato a la Mesa Directiva: "se hará en su momento, hay posibilidades pero aun no tomamos la decisión".