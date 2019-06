Héctor Becerril a Martín Vizcarra: "Que tenga los pantalones y cierre el Congreso" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El parlamentario de Fuerza Popular Héctor Becerril se refirió a la declaración del presidente de la República, Martín Vizcarra, sobre la posibilidad de un cierre del Congreso en el marco de la Constitución.

"Respecto al pronunciamiento del presidente en la amenaza de cerrar el Congreso, creo que eso marca exactamente lo que pasa en su gobierno. Hasta ahora no saben qué hacer y su gobierno terminará tratando de ganar popularidad, ganar en las encuestas, confrontando al Congreso. Que después que llama al diálogo que venga nuevamente con esa cantaleta de cerrar el Congreso", expresó el legislador.

MIRA TAMBIÉN: Vizcarra habla otra vez de un posible cierre del Congreso por reformas

Asimismo, Becerril retó a Vizcarra a cerrar el Legislativo "de una vez" tras sus constantes declaraciones sobre esa posibilidad si es que no se aprueban las reformas en el actual periodo parlamentario.

MIRA TAMBIÉN: Mulder a Martín Vizcarra: "Si disuelve el Congreso tenemos derecho a rebelarnos, incluso con las armas" (VIDEO)

"Él no tiene la intención de cerrar el Congreso, porque ya lo habría hecho. O no tiene el valor de hacerlo. Si él va a salir siempre a decir que lo va a cerrar, que lo haga de una vez, que tenga los pantalones y lo cierre, pero que no siga amenazando al Congreso como lo viene haciendo hasta ahora, no lo vamos a permitir", manifestó.

Hector Becerril indicó que en Fuerza Popular no se han comprometido a que los proyectos sean aprobados sin cambiar la esencia y no legislarán de acuerdo a lo que quiera Vizcarra.

"Ninguno nos hemos comprometido, por lo menos en Fuerza Popular, a que sus proyectos sean aprobados en un tiempo perentorio, tampoco sin cambiar la esencia que llaman, no nos hemos comprometido a eso y si el presidente cree que va a ser al pie de la letra en el tiempo que él dice entonces que lo cierre ahora mismo porque eso no va a pasar. Vamos a legislar de acuerdo a lo que el país necesita, no de acuerdo a lo que él quiera", aseveró.