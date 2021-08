El sociólogo Héctor Béjar renunció al cargo de ministro de Relaciones Exteriores luego de que se presentaran cuestionamientos en su contra por la difusión de polémicas declaraciones, las cuales fueron pronunciadas antes de que asumiera el puesto, sobre el surgimiento del terrorismo y de Sendero Luminoso en el Perú. Su salida se produce a menos de un mes de asumir el cargo, el 29 de julio.

¿Qué dijo Béjar?

El último domingo, el dominical Panorama difundió declaraciones de Béjar en las que se le oye decir que “el terrorismo en el Perú lo inició la Marina, y eso se puede demostrar históricamente; han sido entrenados para eso por la CIA”. Entre sus afirmaciones destacan también las siguientes:

“Estoy convencido de dos cosas, [aunque] no puedo demostrarlo. La primera, Sendero [Luminoso] ha sido en gran parte obra de la CIA y de los servicios y inteligencia. Y dos, gran parte de las operaciones de división de la izquierda tienen algo que ver con los servicios de inteligencia enemigos”.

MIRA ESTO | Héctor Béjar afirma que no renunció y que su salida fue solicitada por Guido Bellido

“Tendría que haber un cambio real, y en ese ambiente sí se podría pensar en las amnistías para militares, senderistas, emerretistas, incluido [Abimael] Guzmán. Me imagino ese proceso como una mezcla de Sudáfrica con Colombia”.

Congresistas contra Héctor Béjar

Luego de que se conocieran estas afirmaciones, las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular presentaron una moción de interpelación contra Béjar, a fin de que responda ante el pleno del Congreso. El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, señaló que esta moción buscaba que este salga del cargo y sea reemplazado por otro profesional. Indicó que la “ideología” del Canciller es comunista y cercana a Cuba y Venezuela.

Moción de interpelación

“Tiene una ideología comunista, que va en contra de los intereses nacionales. El Perú no es un país comunista, es un país democrático, él toda su vida ha estado ligado a Cuba y ahora a Venezuela, ha tomado medidas que son respaldas por el Gobierno, pero su ideología comunista debe dejarla al costado. Cuando era joven participó en los problemas que hubo en ese momento en el país. Dirigía un grupo que atentó contra la democracia, mató gente, esas personas no pueden representar al país”, manifestó a RPP.

Posteriormente, José Cueto, de Renovación Popular había adelantado que formularían una moción para su censura por las afirmaciones del ahora excanciller.

“No sé si el señor [Béjar] está soñando o tiene divagaciones mentales, porque eso de hablar tan livianamente de la Marina deja mucho que desear, es inaceptable. Lo que se tiene que hacer es una rectificación, que no la va a dar. Tampoco es algo sacado de contexto. Ayer se habló de esto [la censura] con otras bancadas, no tenemos claro si ya tenemos los votos, pero no tiene sentido interpelar porque acá no hay nada que preguntarle al señor, si no rectifica, si no lo sacan, simplemente concuerdo en que hay censurarlo y se va sí o sí”, agregó.

Jorge Montoya sobre interpelación: “El objetivo es que el ministro Béjar salga del cargo y se ponga un reemplazo”

Por su parte, el vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, dijo que corresponde exigir la renuncia del canciller, Héctor Béjar, a pesar de que varias bancadas han firmado un pedido para que el ministro sea interpelado ante el pleno del Congreso.

“Ojalá (Héctor Béjar) presente su renuncia. Así lo separamos para alivio a nuestro país, del mismo gobierno, que debería pedirle dar un paso al costado y él debería tener el gesto de dar un paso al costado para aliviar al presidente de esta crisis que se desata antes de la investidura de su consejo de ministros”, añadió.

Rechazo institucional

Luego de la difusión de estas palabras, la Marina de Guerra del Perú manifestó su rechazo y precisó que se trata de una afirmación falsa que atenta contra el honor de quienes formaron parte de esta institución y lucharon contra el terrorismo.

“La Marina de Guerra del Perú rechaza la afirmación antes referida, carente absolutamente de veracidad, la misma que constituye una afrenta contra los hombres y mujeres que lucharon y continúan luchando contra la delincuencia terrorista, contra las viuda, huérfanas y deudos víctimas de esa execrable acción”, se lee en el pronunciamiento.

(Foto: Marina de Guerra del Perú)

En esa misma línea, la Asociación Civil Transparencia indicó que no se puede poner en tela de juicio cómo fue el inicio de las acciones terroristas, pues ese asunto ya ha sido establecido por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), la cual señala en sus conclusiones que el responsable del inicio del conflicto fue Sendero Luminoso.

Diplomáticos en retiro

La Asociación de Funcionarios Diplomáticos en Situación de Retiro expresó su rechazo a las declaraciones del renunciante canciller Héctor Béjar. “La Asociación de Funcionarios Diplomáticos en situación de Retiro manifiesta su firme rechazo a dicho pronunciamiento y expresa su respaldo a la Marina de Guerra del Perú, institución que merece el más amplio respeto de la ciudadanía, y en particular por su activa Defensa Nacional contra la acción del terrorismo”.

Los diplomáticos en retiro cuestionaron a Héctor Béjar.

Béjar detalla que le pidieron la renuncia

Tras dejar el cargo, el exministro declaró para el medio cubano Prensa Latina. Reveló que no quiso dar un paso al costado y que fue el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, el que le pidió que presentara su renuncia al cargo.

“Hay un grupo en la Marina y en la ultraderecha peruana que quiere evitar a toda costa que el Perú tenga o vuelva a tener una política exterior independiente, soberana. Ese es el verdadero motivo, yo represento para ellos ese peligro”, manifestó.