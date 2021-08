Una crucial reunión del presidente Pedro Castillo con los altos mandos de las Fuerza Armadas, en Palacio de Gobierno, definió el futuro del sociólogo Héctor Béjar Rivera.

A las 10:34 de la mañana del martes ingresaron a Palacio de Gobierno el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre Araníbar; y los comandantes generales de la Marina de Guerra, Alberto Alcalá Luna; del Ejército, José Alberto Vizcarra; y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Jorge Luis Chaparro, de acuerdo con el Portal de Transparencia del Despacho Presidencial.

A la cita asistieron también el ministro de Defensa, Walter Ayala Gonzales, y un conocido personaje de la diplomacia peruana, el excanciller Manuel Rodríguez Cuadros.

El cónclave culminó al mediodía

La agenda principal de la reunión fue la crisis política generada por las expresiones del canciller Béjar contra la Marina de Guerra.

La frase fue un agravio para las FF.AA. que combatieron al terrorismo. “El terrorismo en el Perú lo inició la Marina y eso se puede demostrar históricamente, ya que han sido entrenados para eso por la CIA”, señaló el ahora excanciller en un video difundido el domingo por el dominical Panorama.

Además, el ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que fueron francotiradores, enviados por la administración de Alejandro Toledo, los que mataron a cuatro policías durante la toma de la comisaría de Andahuaylas en el 2005, es decir, la misma tesis que enarbola Antauro Humala.

Fuentes de Correo aseguran que los altos mandos de las Fuerzas Armadas expresaron su malestar al Jefe del Estado en términos claros. Llevaron una sola propuesta: la renuncia del canciller.

Imagen: Correo

Rechazo

A su salida de la sede de Gobierno, el excanciller Manuel Rodríguez tuvo un breve contacto con la prensa en la que guardó reserva de lo conversado y acordado en el cónclave.

“Lo único que quiero señalarles es lo que les indiqué: no he venido por una cuestión importante. Evidentemente, lo que ustedes me han señalado del ofrecimiento para ser canciller sería algo extraordinariamente importante; y no es así”, dijo de manera elíptica.

Correo supo que el cargo sí le fue ofrecido a Rodríguez Cuadros, quien además fue asesor de Pedro Castillo en la campaña. Sin embargo, este no aceptó.

Los rumores de la renuncia de Béjar comenzaron a sonar con estridencia al mediodía. A las 12:14, el primer ministro Guido Bellido lanzó un tuit enigmático: “Tendremos cambios para la marcha del país”. Sin duda, la suerte del exguerrillero de los años 60 estaba echada.

Palacio lo confirma

Pasadas las 14:00 horas, la renuncia de Béjar fue confirmada por el Despacho Presidencial mediante un breve comunicado.

El comunicado se refería al canciller como “el señor Béjar”.

“El señor Héctor Béjar presentó hoy ante el presidente de la República, Pedro Castillo, su carta de renuncia irrevocable al cargo de ministro de Estado en la cartera de Relaciones Exteriores. En esa línea, el jefe de Estado aceptó la renuncia formulada por el señor Béjar Rivera”, señalaron.

Por la tarde, Béjar, sociólogo y profesor de la PUPC, publicó en su cuenta de Facebook un mensaje dirigido a sus amigos: “¡Vuelvo a ser libre!”, “Gracias amigos, amigas, por su apoyo y solidaridad. La lucha continúa”.

Hasta el cierre de esta edición, el gobierno no había definido el reemplazo de Béjar y tampoco trascendió con fuerza algún nombre en especial.

Se cae interpelación

Con la renuncia de Héctor Béjar, el Gobierno se adelantó a la oposición del Congreso que ya tenía entre ceja y ceja al controvertido canciller.

Antes de conocerse el desenlace del caso Béjar, la bancada de Fuerza Popular se aprestaba a formalizar , la tarde del martes, la interpelación y censura del canciller.

El vocero Hernando Guerra-García, recordó en RPP que en el pleno de la semana anterior exigieron la interpelación al ministro Béjar por las declaraciones controvertidas hechas antes y que consideraban incompatibles con el cargo de canciller.

“(Pero) esto que ahora estamos analizando pone mucho mayor gravedad (a su situación). No solo merece una interpelación, sino pedir la renuncia del canciller y que el presidente Pedro Castillo defina este tema”, había comentado en RPP por la mañana.

“Esta es una ofensa no solo a una institución tutelar como lo es la Marina de Guerra del Perú (...) también es un maltrato a instituciones tutelares como nuestra la Cancillería”, aseveró Guerra-García.

En ese sentido, indicó que la tarde del martes se procedería con la solicitud de interpelación y, de no satisfacer los argumentos, Héctor Béjar sería censurado el próximo miércoles 25 de agosto.

Adelantó que la censura podría hacerse justo un día antes de la asistencia del premier Bellido para solicitar la investidura de su Gabinete, es decir el 25 de agosto. Finalmente, estas previsiones se cayeron con la dimisión de Béjar.

Defensa oficial

Desde el oficialismo, diversas voces lamentaron la renuncia del sociólogo Béjar, entre otros, el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

“No sabía que había renunciado, lo lamento realmente. Creo que hay una presión mediática injusta. Los sucesos terribles que vivió la patria en los años 80 y 90 no han merecido un debate posterior creo”, sostuvo Cevallos.

Según su interpretación, Béjar se habría referido a situaciones antes de la existencia de Sendero Luminoso.

Incluso, sostuvo que sería una gran pérdida para el Ministerio de Relaciones Exteriores. .

“Solamente puedo decir que el canciller Héctor Béjar ya no es canciller. Yo lo considero una gran pérdida por la calidad de persona y el nivel de calificación de Héctor Béjar. Yo sí creo que es una pérdida importante para el Ministerio de Relaciones Exteriores”, aseveró en conferencia de prensa.