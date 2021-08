El exministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, a través de la plataforma Zoom, se reunió anoche con sus simpatizantes y contó detalles de su salida del Poder Ejecutivo. En la reunión aseveró que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, le pidió que renuncie, pese a que no quiso dejar su puesto.

“No he renunciado por mi voluntad, si ustedes quieren como se dice en lenguaje coloquial me han renunciado, en otras palabras, me han botado (risas), seamos claros, me han botado”, sostuvo el excanciller.

Asimismo, Béjar señaló que no podía aferrarse al cargo, ya que no tenía la confianza de Bellido.

“Si uno pierde la confianza del presidente del Consejo de Ministros, también pierde la confianza del presidente”, alegó.

En esa línea, señaló que no se encuentra enojado con el jefe de Estado y que seguirá apoyar su gestión. “Yo voy a seguir colaborando con el profesor Castillo en lo que pueda, porque creo que el Perú se merece un gobierno del pueblo, que es lo que él quiere hacer”, sostuvo.

