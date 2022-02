El presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, afirma que Pedro Castillo escuchará al Gabinete que lidera él como premier, en lugar de a los asesores que han sido calificado como un “gabinete en las sombras” por parte del exsecretario general del Despacho Presidencial, Carlos Jaico.

“[¿A quién va a escuchar el presidente de ahora en adelante, al primer ministro y su gabinete o a sus asesores?] Yo creo que, de acuerdo a ley, y como él mismo lo ha manifestado, escuchará al presidente del Consejo de Ministros”, señaló esta mañana en declaraciones a RPP.

Héctor Valer, quien juró al cargo en reemplazo de Mirtha Vásquez este 1 de febrero, aseguró que la conformación del nuevo equipo ministerial no fue inmediata, sino que fue un “proceso de maduración” que empezó entre los días 7 y 9 de enero, cuando miembros de su bancada de congresistas, Perú Democrático, se reunieron con Pedro Castillo.

Héctor Valer dijo que su gabinete ha sido evaluado desde mediados de enero. (RPP)

“A partir de ese momento se desarrolló todo un trabajo porque la idea del presidente era estabilizar la situación política en el país. En ese momento no me ofreció la presidencia (del Consejo de Ministros), no pensábamos siquiera ser ministros”, aseguró.

El primer ministro aseveró que Pedro Castillo lo terminó eligiendo, además de su experiencia en políticas públicas, por la necesidad de tener un gabinete de concertación.

“El primer (punto a evaluar con el gabinete) fue ver la descentralización del país y su participación en el gabinete de diferentes regiones. Segundo, que tengan una propuesta clara en relación a sus sectores. Tercero, que sean hombres que realmente tengan una visión holística y que no sean confrontacionales, que traten de concertar con las diferentes organizaciones que dependan de su sector”, detalló Valer.

Sobre la designación de Alfonso Chávarri Estrada como ministro del Interior, el premier comentó que no tiene ningún cuestionamiento en su pasado.

“El señor Alfonso Chávarri Estrada está siendo cuestionado como cualquier otro ministro nuevo que puede ser cuestionado, pero su conducta es sancionada o absuelta por la administración de justicia y él no tiene ningún pasado reprochable. Creemos que su formación de un policía vinculado a la lucha contra la inseguridad ciudadana nos va a permitir establecer planes de corto, mediano y largo plazo”, concluyó.

