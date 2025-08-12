El Congreso de la República instaló la Comisión de Relaciones Exteriores para el Periodo Anual de Sesiones 2025-2026, eligiendo por mayoría a Heidy Juárez Calle (Podemos Perú) como presidenta. La mesa directiva se completa con Ernesto Bustamante Donayre (Fuerza Popular) en la vicepresidencia y José Ernesto Cueto Aservi (Honor y Democracia) en la secretaría.

La lista fue aprobada con 15 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención durante la sesión de instalación.

En su intervención, Juárez se refirió a la situación actual en la isla Chinería, zona de triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil:

“Frente a los temas limítrofes, la comisión actuará con determinación y prudencia diplomática, asegurando la defensa irrestricta de la soberanía nacional y la protección de los derechos de nuestras comunidades fronterizas en armonía con la diversidad territorial y cultural”.

Asimismo, destacó que la agenda del grupo “requerirá el compromiso activo de todos los integrantes y se enfocará en fiscalizar que los acuerdos internacionales salvaguarden los intereses del país”.

Se acordó que la comisión sesionará los lunes a las 11:00 a.m., quedando habilitada para desarrollar su trabajo legislativo en materia de política exterior, tratados internacionales y diplomacia durante el presente periodo parlamentario.