Henry Shimabukuro explica el papel de Boluarte en la campaña de Perú Libre en 2021: “Hablaban de depósitos”.

El exasesor del expresidente Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, reveló nuevos detalles que confirmarían su vínculo con Dina Boluarte durante la campaña de Perú Libre para las elecciones presidenciales del 2021. Aseguró que estas pruebas desmentirían las veces que la mandataria lo negó.

En una entrevista con Mavila Huertas en ‘Ocurre Ahora’, el exasesor presidencial comentó que en los próximos días se acercará a la Fiscalía para rendir testimonio sobre el caso. Asimismo, aprovechó para narrar que él ha sido testigo de las conversaciones entre Boluarte y Vladimir Cerrón.

“Que la comunicación que ha tenido la señora Dina Boluarte con el señor Vladimir Cerrón en mi vehículo donde estaba yo trasladándola era muy fluida. Hablaban de depósitos en Wester Union que la señora tenía que ir a recoger y el dinero entregado por el señor Beltrán que la señora Saldarriaga lo dijo en un momento delante de nosotros que se iba a dar en un local de Washington”, afirmó Shimabukuro en un primer momento.

El investigado consideró que la presidenta habría colaborado en el lavado de dinero durante la campaña presidencial. “¿Ayudó la señora Boluarte, en su calidad de persona cercana al señor Cerrón a lavar dinero de la campaña?”, preguntó la periodista, a lo que Shimabukuro respondió “En mi opinión, posiblemente sí”.

Del mismo modo, relató que Boluarte era la encargada “de la cuenta del partido Perú Libre y llevaba los depósitos porque en mi vehículo ella hablaba de los depósitos que hacían”.

También refirió que la jefa de Estado no fue incluida en la investigación contra el partido perulibrista, porque “está en el poder, tiene los tentáculos y a las personas indicadas para poderla deslindar”.

Además, afirmó que tanto su testimonio como una firma de Boluarte y los chats entre ambos confirmarían su conocimiento mutuo, contradiciendo todas las veces en que la presidenta lo negó.

“En su debido momento, en una entrevista que le hicieron le preguntaron por el señor Henry Shimabukuro y ella manifestó que nunca me había visto y no me conocía. (...) A mi hermana la pone como coordinadora del partido en Japón. (...) Acá hay unos documentos que he podido rescatar de los chats que ella conversaba conmigo donde ella me agradece cuando le envío los vouchers de los depósitos de avión”, se quejó el ingeniero civil.

