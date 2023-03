El investigado empresario Henry Shimabukuro, sindicado por el caso ‘Gabinete en la sombra’, reiteró que realizó aportes a la campaña de Perú Libre en la segunda vuelta de las elecciones generales 2021 y enfatizó que la presidenta Dina Boluarte no contribuyó con ninguno de los gastos. También entregó una serie de pruebas a la Fiscalía a fin de sustentar su vínculo con la actual mandataria.

“Yo solo salgo a aclarar. En el primer reportaje que le hacen a la señora Dina Boluarte le preguntan por mí, si me conoce o tiene algún vínculo conmigo, y ella dice que no me conoce, que nunca me ha visto. Entonces, si nunca me ha visto y no me conoce, ¿quién subió a mi carro? Tengo fotografías donde ella está dentro mi carro con su custodio, luego ella con su hermano. En varias oportunidades la he trasladado en mi vehículo”, señaló Shimabukuro en declaraciones a RPP.

Shimabukuro aseguró que Dina Boluarte no es su amiga, además, indicó que una persona cercana a Boluarte fue quien lo llevó a la campaña electoral. “No es mi amiga. Simplemente la conocí en la segunda vuelta de la campaña. A mí me lleva una activista que es amiga de la señora Dina Boluarte, me la presenta y me pide que la apoye. Es ahí donde nace la cercanía porque desde las 8.00 a. m. hasta las 10.00 p. m. era estar al lado de ella junto a todo el equipo de campaña (...). Yo la apoyaba en todo. Ella no gastaba nada. Ni siquiera para un marciano. Todo el gasto lo cubría yo”, comentó.

Shimabukuro mencionó que si bien no le dio dinero directamente a Dina Boluarte, los aportes fueron entregados a través de intermediarios, entre ellos la exasesora Maritza Sánchez y Víctor Torres.

“En sus manos no (le di ningún aporte), directamente no. La coordinación era con la señora Martiza Sánchez, Víctor Torres. Tengo WhatsApps agradeciéndome por la compra de los pasajes, por algunos gastos. Antes de cinco días puedo presentar las pruebas”, aseveró.

El empresario también aseveró que entregó una serie de pruebas a la Fiscalía a fin de que se compruebe su versión. Shimabukuro, de acuerdo a su versión, entregó lo siguiente:

Boletas

Videos

Fotografías

Audios

Vouchers

“Todo (lo antes mencionado). He hecho el pedido a Interbank sobre mis gastos. Creo que hoy o mañana estaríamos presentando todo”, precisó Shimabukuro al respecto.

“Ella me preguntó qué es lo que deseaba una vez que ellos ganen. Y yo le dije que nada, que era un tema personal. Sea Dina Boluarte, Perú Libre, quien sea, así sea otro partido u otra persona en la segunda vuelta, entre Fuerza Popular con Keiko Fujimori y ellos, yo iba a apoyar al otro partido”, añadió.

Por último, Shimabukuro resaltó que el dinero usado salió directamente de su cuenta, de los ingresos obtenidos como empresario: “Mi dinero está bancarizado. Soy empresario, he hecho servicios privados, obras privadas. El dinero lo saqué de mi cuenta. A veces en efectivo, a veces con mi propia cuenta pagaba”, culminó.