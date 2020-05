Rosa Villarán, hermana de Susana Villarán, adjetivó como una “indolencia” el hecho de que hasta el momento la exalcaldesa de Lima siga en la cárcel y aún no sea trasladada a su vivienda para cumplir con la orden de arresto domiciliario. Esto luego de que la Primera Sala de Apelaciones dispusiera variar la prisión preventiva que cumple frente un posible contagio de coronavirus (COVID-19) en el Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos.

En ese sentido, exhortó al Ministerio del Interior a poner atención en su caso, ya que consideró que “está en sus manos la vida” de la exautoridad edil, investigada en el marco del Caso Lava Jato.

“Su caso es de una indolencia tremenda […] Hacemos un llamado al Ministerio del Interior, a las autoridades competentes. Ahorita está en sus manos la vida de nuestra hermana, esto no es posible, no es aceptable, entendemos que están demandados, con muchos problemas, la situación de pandemia nos pone a todos en situaciones complejas, en especial al Estado con sus responsabilidades, pero eso no es de ninguna manera una justificación para no atender problemas y casos como este, donde la vida de las personas está en riesgo”, afirmó en diálogo con Canal N.

Susana Villarán cumple 11 días a la espera de abandonar la cárcel para pasar a prisión domiciliaria desde que se ordenó la variación de la medida restrictiva el pasado jueves 30 de abril.

Además, El Comercio informó que una interna del pabellón B del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde se encuentra recluida la exalcaldesa, dio positivo a coronavirus, tal como lo confirmó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Rosa Villarán detalló que está pendiente una verificación de parte de la Policía Nacional al domicilio de la exalcaldesa, ante una observación que realizaron por un acceso a un espacio común el cual consideraron un posible “riesgo de seguridad”.

“Hay una verificación pendiente de hacer después que la familia ha levantado la observación que la Policía puso en 24 horas. Hoy van a ser 72 horas y no vienen a verificar esta observación levantada. El problema es que estamos en Arica, frente al mar y la Policía en su informe elevado al Juzgado dice que hay un riesgo de seguridad, que hay una cierta facilidad con la que la procesada podría escaparse. Tiene la lógica de fuga, es su tarea, lo identificaron, nosotros lo que hicimos fue cerrar ese acceso y bloquearlo en las 24 horas que nos dieron”, detalló.

Señaló también que se trataba de una mampara con acceso a un área común con salida a la playa.

“Lo que hemos hecho es bloquear la mampara, la primera. Susana, cuando venga, no va a poder circular por ningún otro sitio que no sea su departamento y la lavandería […] Para poder ir a la playa va a tener que salir por la puerta principal, cosa que no tiene permitido”, dijo.

Finalmente, Rosa Villarán indicó que Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “conoce de esta situación y está esperando saber qué hace el Estado peruano” por la exalcaldesa y por otras internas.

Como se recuerda, Susana Villarán es investigada por los presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita y otros en agravio del Estado, por presuntamente recibir dinero de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para su campaña contra la revocatoria en el 2013.