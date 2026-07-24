José Mercedes Castillo Terrones, hermano del expresidente Pedro Castillo, asumió este viernes el cargo de senador por Juntos por el Perú durante la instalación del Congreso bicameral para el periodo 2026-2031. Su juramentación llamó la atención luego de que aprovechara el espacio para expresarse en favor de la libertad del exmandatario.

La ceremonia se desarrolló en el Palacio Legislativo como parte de la sesión de instalación de la Cámara de Senadores. Castillo Terrones se presentó ante la Junta Preparatoria para prestar juramento junto a los demás legisladores electos.

Senador José Castillo Terrones juró al cargo "por la libertad de (su hermano) Pedro Castillo" pic.twitter.com/Ow16aSBaDK — Carlos Villarreal (@KikesitoVH) July 24, 2026





¿Qué dijo el nuevo legislador?

El senador electo se ubicó frente a la Mesa de la Junta Preparatoria, integrada por Miguel Torres, Fernando Rospigliosi y Alejandro Muñante. Antes de responder a la fórmula de juramentación, se arrodilló frente a un crucifijo y una Biblia para participar en el acto protocolar.

Miguel Torres, en su condición de presidente de la Junta Preparatoria, tomó el juramento correspondiente al legislador. Tras escuchar la fórmula establecida, José Mercedes Castillo respondió con una expresión que hizo referencia a la situación del expresidente Pedro Castillo.

“Sí, juro por Dios, por la patria y por la libertad de mi hermano Pedro Castillo Terrones”, expresó.

Con este acto, José Mercedes Castillo quedó incorporado oficialmente como integrante de la Cámara de Senadores para el periodo parlamentario 2026-2031. La juramentación formó parte de la instalación del Congreso bicameral, que marca el inicio de funciones de los legisladores elegidos en las Elecciones Generales de 2026.