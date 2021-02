El expresidente de la República Martín Vizcarra reveló que su hermano mayor también recibió la “vacuna experimental” contra la COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm luego de comentarle a él y su esposa su intención de formar parte de los ensayos clínicos.

“Sobre mi caso le comenté a mi esposa y a mi hermano mayor mi intención de participar en esa fase experimental y ellos decidieron formar parte del mismo proceso . Así fue que el día 2 de octubre recibí la primera dosis, donde se me entregó la cartilla de control del ensayo clínico que hoy les vuelvo a mostrar”, dijo el exmandatario en un video publicado en su cuenta de Facebook.

Vizcarra mostró una cartilla que presuntamente le entregaron luego de ser inoculado en el ensayo clínico y recordó que en esa fecha la vacuna no estaba autorizada ni certificada.

“Fue una decisión personal asumir el riesgo para la salud que conllevaba la aplicación de una vacuna experimental. No he mentido, mis razones no fueron otras de las que he dicho . Quise ser uno más del proceso experimental para luego expresar después mi confianza en la vacuna que venían desarrollando y con esto garantizar que seamos uno de los primeros países donde llegue la vacuna. Sentía que tenía que asumir ese riesgo como líder para después darlo a conocer en su oportunidad”, manifestó.

Asimismo, Vizcarra dijo que tenía toda la intención de informar a la población que recibió la “vacuna experimental” cuando se haya aprobado en el Perú, pero que lamentablemente ya no era presidente cuando se legalizó.

“¿Cuál era el motivo para no decirlo antes? Era para no interferir en el proceso del ensayo de la fase tres de la vacuna , considerando que varios laboratorios en otros países lo venían realizando a la par. Si bien mi decisión tuve ese objetivo, soy ahora consciente que debí informar al país de ello, más aún en mi condición de jefe de Estado”, aseveró.





VIDEO RECOMENDADO