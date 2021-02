Texto: Sofía López y Karina Valencia

Deplorable. El escándalo por la vacunación secreta en el Perú contra el COVID-19 todavía reclama más víctimas. Y es que el expresidente Martín Vizcarra reveló que junto con él y su esposa, Maribel Díaz Cabello, también fue inoculado su hermano César Vizcarra Cornejo, aunque mantuvo la desmentida versión de que fueron parte de los ensayos clínicos del inmunizante.

“Le comenté a mi esposa y a mi hermano mayor mi intención de participar de esa fase experimental, y ellos decidieron formar parte del mismo proceso”, arguyó.

Cabe precisar que César Vizcarra se encuentra investigado por la Fiscalía -al igual que el exmandatario- y se le ha cuestionado en varias ocasiones (ver infografía).

Para no creer. Mediante sus redes sociales, el exmandatario relató que manifestó -en dos oportunidades- su “voluntad” de ser parte de la etapa experimental de los ensayos clínicos en la misma condición que el resto de los voluntarios.

Incluso, afirmó que quería acercarse a la sede de la Universidad Privada Cayetano Heredia (UPCH) para que se le apliquen las dosis.

En esa línea, sostuvo que se enteró por los medios de comunicación de la existencia de otros lotes de inmunizantes experimentales.

“Nunca supe que habían más de las 12 mil dosis para voluntarios, nunca, nunca se me informó”, exclamó.

Martín Vizcarra: “Sentía que tenía que asumir ese riesgo como líder”

El hoy candidato al Congreso por Somos Perú reiteró que fue una decisión personal “asumir el riesgo” que conllevaba tal inoculación.

“No he mentido (...). Sentía que tenía que asumir ese riesgo como líder, para después darlo a conocer en su oportunidad”, aclaró, aunque nunca lo reveló hasta que el tema trascendió.

Por ello, ofreció disculpas “sinceras” por no haber informado del hecho en su momento. “Asumo mi responsabilidad en ese sentido. Me someto a las investigaciones en aras de esclarecer, reafirmando que no he cometido ningún delito”, agregó.

Colusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo

Investigado. Tras conocerse los hechos, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar al expresidente y altos funcionarios del anterior y actual Gobierno que habrían recibido la vacuna, por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública: colusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Para comenzar, se recibirán las declaraciones del exmandatario, su cónyuge, el médico Germán Málaga (quien fue responsable de los ensayos clínicos de la Fase III de la vacuna de Sinopharm) el expremier Walter Martos y los exministros Pilar Mazzetti (Salud) y Mario López (Cancillería), entre otros.

Al respecto, el abogado penalista Luis Lamas Puccio, precisó que por los delitos mencionados la pena sería de hasta seis años de cárcel.

“Esta etapa de indagación puede durar de tres a cuatro meses”, agregó.

En diálogo con Correo, el letrado consideró que la investigación debería incluir el delito de colusión, que tiene una pena de hasta 15 años.

“En la colusión, el funcionario ha participado de las negociaciones”, advirtió.

Óscar Ugarte: “En el Ministerio de Salud, podrían ser entre 15 a 20″

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, a su turno, refirió una cantidad estimada de los funcionarios que habrían sido beneficiados con el antígeno en su portafolio.

“En el Ministerio de Salud, podrían ser entre 15 a 20. Es la versión de los viceministros, pero eso es parte de la investigación. No sabemos si es exactamente así”, adelantó en diálogo con RPP.

Asimismo, de acuerdo con Canal N, ocho altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores también fueron vacunados contra el COVID-19.

Cabe precisar que Ugarte informó el domingo que se creó una comisión investigadora a fin de determinar cuántos funcionarios recibieron las dosis y quiénes.

Dicho grupo de trabajo se instaló y ayer estará presidida por el exministro de Salud Fernando Carbone. Además, se invitará al Colegio Médico del Perú, el Colegio de Enfermeras y el Colegio Químico Farmacéutico.

Rechazan haber recibido vacuna

Los ministros del actual Gobierno, en tanto, declararon bajo juramento no haber participado en los ensayos clínicos o haber recibido la vacuna.

Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hicieron lo propio.

De igual forma, Zoraida Ávalos y Marianella Ledesma, titulares de la Fiscalía de la Nación y el Tribunal Constitucional (TC), respectivamente, rechazaron haber sido inoculadas.

Ambas, asimismo, exhortaron a que se publique la lista con los nombres de todos los beneficiados.

En tanto, el contralor Nelson Shack criticó fuertemente al expresidente: “Aprovechar el cargo público para obtener una ventaja o beneficio personal es un acto de corrupción deplorable”.

Un lote adicional de 3200 dosis

AVISO. De otro lado, mediante un comunicado, la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) aclaró que el protocolo del ensayo clínico de la candidata a vacuna contra el COVID-19 de Sinopharm estableció el envío de un lote adicional de 3200 dosis, destinado al equipo de investigación y personal relacionado al estudio.

Además, rechazó la denominación de “vacuna de cortesía”, a raíz de las últimas revelaciones.

Precisamente, el doctor Germán Málaga, jefe del programa de la mencionada casa de estudios, está citado hoy al Congreso a las 9:00 a.m.

Para tal fin, las comisiones de Fiscalización y COVID-19 del Parlamento sesionarán en conjunto para formular las preguntas correspondientes y esclarecer el caso.

