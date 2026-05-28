El Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Transitoria de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad decidirá mañana jueves 28 de mayo si acoge o no el pedido de cárcel que se solicitó contra Maricsa Polet Alfaro Cerna, quien a inicios de mes atropelló y mató al vigilante Juan Martínez Torres, mientras cumplía sus labores en la urbanización Las Palmas del Golf del distrito de Víctor Larco, en Trujillo.

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Pedido fiscal

La audiencia en donde se debatirá la solicitud de prisión contra la procesada por el delito de homicidio culposo iniciará a las 10 de la mañana.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad, a cargo del fiscal Joan Balladares, solicitó que se le imponga una condena de 5 años y 4 meses de prisión. Además, ha pedido que sea inhabilitada de por vida para conducir un vehículo y que pague una reparación civil de S/ 329 mil 280 a favor de los familiares de la víctima.

El requerimiento del Ministerio Público se sustenta en las grabaciones de las cámaras de seguridad que captaron cuando la joven arrolló a su víctima y el resultado del dosaje etílico que se le realizó después de la tragedia, que arrojó que tenía 1.84 gramos de alcohol por litro de sangre cuando manejaba la camioneta con la que atropelló a Juan Martínez.

A esto se suma que la conductora tenía la licencia de conducir vencida desde 2022.

Exigen justicia

La tragedia ocurrió el pasado 3 de mayo, cuando, de acuerdo con imágenes de cámaras de seguridad, Maricsa Alfo arrolló con su camioneta a Juan Martínez, mientras se encontraba sentado frente a una vivienda, en cumplimiento de sus labores de seguridad.

La víctima fue trasladada al Hospital Belén de Trujillo, donde murió cinco días después, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Desde el día del accidente, sus familiares exigieron justicia para su pariente y que Alfaro sea enviada a la cárcel. Incluso, la noche del último lunes realizaron un plantón en los exteriores de la Unidad de Flagrancia del Ministerio Público para pedir prisión para la conductora.

“Fiscal Joan Balladares y juez Manuel Pajuelo, necesitamos que se haga justicia el día 28 para mi hermano Juan Martínez Torres”, dijo su familiar a través de un megáfono.

Para mañana, familiares, amigos y colectivos ciudadanos han anunciado una manifestación en los exteriores de la Unidad de Flagrancia.