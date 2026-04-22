La empresa Hermes Transportes Blindados denunció que su propuesta para el servicio de traslado de material electoral fue desestimada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pese a haber cumplido con las bases del proceso de contratación. Según indicó en un comunicado, participó con una oferta técnica y económica que se ajustaba a los lineamientos establecidos por la entidad.

En ese contexto, la compañía precisó que el contrato fue adjudicado a otra empresa del sector. De acuerdo con su pronunciamiento, dejó constancia formal de observaciones tras no resultar seleccionada en el proceso.

Cuestionamientos al proceso de selección

Hermes señaló que registró en un acta notarial cuestionamientos vinculados a la evaluación técnica realizada por el comité de la ONPE. La compañía explicó que uno de los criterios utilizados durante la calificación no estaba contemplado en las bases del concurso.

Asimismo, la empresa indicó que participó junto a otras empresas, entre ellas Servicios Generales Galaga S. A. C. y el Consorcio AFE. Según señaló, pese a cumplir con los requisitos establecidos, su propuesta no fue elegida.

La empresa también informó que, antes de la convocatoria oficial, mantuvo comunicaciones con funcionarios de la ONPE. Según indicó, el funcionario Johnny Echevarría Bermúdez les comunicó que se evaluaba incorporar empresas especializadas en transporte de valores al servicio electoral.

Hermes explicó que estas coordinaciones, se realizaron en la etapa previa al proceso de contratación. Asimismo señaló que su participación se desarrolló dentro de ese contexto.

Retrasos en la entrega de material electoral

En otro punto de su pronunciamiento, la empresa dio cuenta de un requerimiento posterior realizado por la ONPE. Según indicó, el 11 de abril recibió una solicitud urgente para presentar una propuesta de transporte con 40 camiones.

La compañía precisó que el pedido fue realizado por José Samamé Blas, quien se desempeñaba como gerente de Gestión Electoral. Según señaló, respondió de inmediato al requerimiento, aunque su propuesta no fue finalmente aceptada.

De acuerdo con la empresa, este requerimiento se produjo horas antes de la jornada electoral en la que se registraron demoras en la distribución de material. La entidad privada reveló que el servicio debía ejecutarse entre la tarde del 11 de abril y la madrugada del día siguiente.

Estos hechos ocurrieron en un contexto en el que se reportaron afectaciones en decenas de locales de votación en Lima. La situación generó cuestionamientos sobre la logística electoral y motivó investigaciones sobre la actuación de funcionarios.

Finalmente, la empresa señaló que se mantiene a disposición de las autoridades competentes. En esa línea precisó que colaborarán con cualquier proceso de revisión que se considere necesario.