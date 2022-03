El ministro de Salud, Hernán Condori, felicitó al congresista fujimorista Alejandro Aguinaga durante su interpelación ante el pleno del Congreso, hecho que generó críticas por parte de las parlamentarias de la bancada Juntos por el Perú, quienes recordaron el caso de las esterilizaciones forzadas.

“(Quiero) felicitar al congresista Aguinaga. Él fue ministro de Salud. Usted con su equipo, doctor, elaboraron un manual para prevención de cáncer de cuello uterino para detección temprana el año 2010. Esto es una de las buenas cosas, entre muchas, que usted ha hecho cuando fue ministro de Salud”, señaló Condori.

El titular del Ministerio de Salud (Minsa) declaró esto durante su intervención inicial para responder los dos pliegos interpelatorios que fueron aprobados y presentados por diversas bancadas de oposición.

Critican felicitación a Alejandro Aguinaga

Durante la ronda de intervenciones de voceros, la congresista Ruth Luque, de Juntos por el Perú, advirtió que no se podía felicitar a Alejandro Aguinaga, quien está siendo procesado por su papel en el caso de las esterilizaciones forzadas.

“No me parece dable que en un conjunto de respuesta, se pueda felicitar (a Alejandro Aguinaga) cuando sabemos que muchos parlamentarios aquí no vamos a olvidar lo que ha sucedido en una época dolorosa para mujeres esterilizadas que no han alcanzado justicia ni reparación hasta el momento. Eso no lo vamos a borrar de la historia”, señaló la portavoz de esta bancada.

Sigrid Bazán también se pronunció sobre este tema, advirtiendo que el Gobierno de Pedro Castillo no iba a lograr trabajar dándole la mano a la oposición.

“No debiera ser un momento para echar flores a la oposición a cambio de votos. El abrazo y el apretón de manos con la derecha no le va a garantizar al Gobierno el respaldo que solo la gente y el trabajo en las calles sí puede dar a este Gobierno y sus gabinetes”, comentó.

Alejandro Aguinaga respondió

El congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, usó sus dos minutos de participación para rebatir las acusaciones y cuestionar al juez que está procesando a Alberto Fujimori, a él y a otros exfuncionarios del gobierno fujimorista por el caso esterilizaciones forzadas.

“Debato con cualquiera de las personas que señalen este tema. Este tema tiene ocho archivamientos. La gente no dice que este tema ha sido controversial porque había intereses políticos, había presiones religiosas y mercantilismo”, aseveró.