El candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, aseguró este lunes que en un eventual Gobierno a su cargo la vacuna contra el COVID-19 será gratuita para el ciudadano que no pueda adquirir su dosis.

En diálogo con el programa ‘Amor y Fuego’, el economista explicó que su propuesta busca “acabar con la burocracia” con el objetivo de que los peruanos “puedan comprar su vacuna directamente”.

“Hemos identificado 30% o 40% de pasos que hay que tomar para poder comprar vacunas porque tiene que pasar por una intermediación del Estado, lo que nosotros hemos propuesto es acabar con esos trámites para que los peruanos puedan comprar directamente”, señaló.

“En lugar de tener un Estado burocrático que no sabe ni firmar un cheque, dejar que los individuos, los gremios y los sindicatos puedan vacunar directamente. [¿Será gratuita para quienes no puedan pagar su vacuna?] Ah, pero por supuesto, el Estado puede venir y subsidiar, pero el Estado no ha sabido firmar un cheque”, indicó.

El último domingo, De Soto aseveró que, de llegar al gobierno, no entregarán vacunas contra el coronavirus (COVID-19) sino que serán los sectores privados los encargados de competir unos con otros para su entrega.

“Yo no voy a dar las vacunas, los sectores privados comunitarios y ONG van a competir uno con el otro para dar las mejores vacunas, tal como lo pide o lo requiere la gente [...] no vamos a poner a un Estado que no sabe organizar su vida comercial, a mando de distribuir vacunas”, afirmó en entrevista en el programa ‘7x7’ conducido por Jaime Bayly.

