El Ministerio de Justicia (MINJUSDH) reconoció la recepción de una solicitud de indulto a favor de Pedro Castillo, expresidente sentenciado por conspiración para la rebelión, pero señaló que esta “fue declarada inadmisible” el 30 de abril último.

El anuncio arroja sospechas sobre un posible interés por favorecer al exmandatario pues solo cinco días después de dicha negativa, la comisión a cargo registró el ingreso de un nuevo miembro.

Suspicacias

Para que el encargado de la presidencia, José María Balcázar, pueda indultar al exmandatario se requiere que la Comisión de Gracias Presidenciales, a cargo del MINJUSDH, emita una recomendación. Esta solo podrá enviarse en caso de que sus cinco miembros aprueben la medida.

A dicha instancia (votación) no llegó la solicitud presentada por el exministro de Pedro Castillo, Walter Ayala (Defensa).

Según el MINJUSDH, todo pedido “debe reunir la documentación necesaria para su admisibilidad”. Solo así se puede iniciar el “trámite correspondiente”.

“(La solicitud) fue declarada inadmisible por la comisión en su sesión ordinaria del 30 de abril de 2026”, detalló en un comunicado. Lo más llamativo, sin embargo, vendría después.

Una vacante en dicho grupo de trabajo, libre desde el 24 de febrero –tras la renuncia de José Reyes para asumir como ministro de Comercio Exterior–, fue asumida por la abogada Lesli Roxana Gonzáles Cabanillas.

Ahora, la comisión estará integrada por Magno Abraham García Chávarri (presidente), Ivar Jesús Calixto Peñafiel, Martín Antonio Salgado Arroyo y Gonzáles Cabanillas.

Al cierre de esta nota, el exministro Ayala se pronunció al respecto vía X. “Ante el comunicado del MINJUSDH respecto al indulto (del expresidente), a la fecha no he sido notificado con decisión alguna”, indicó.