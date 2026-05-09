El candidato presidencial Rafael López-Aliaga (Renovación Popular) afirmó ayer que desconocerá lo resultados de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026) si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no acepta revisar todo el proceso electoral.

“La segunda vuelta no puede proclamar lo que es un delito contra la voluntad popular, vamos a ir hasta las últimas consecuencias, si es necesario movilizar al pueblo lo haremos”, declaró a la prensa extranjera.

Asimismo, el postulante presidencial anunció que buscará que el Tribunal Constitucional (TC) declare “nulo parcial o totalmente” el proceso electoral y adelantó que acudirá a instancias internacionales, aunque no detalló cuáles.

En esa línea, el exalcalde de Lima reiteró lo dicho días atrás en un mitin y aseguró que convocará “al pueblo” para movilizarse.

Incluso, recordó la “Marcha de los Cuatro Suyos”, protesta que precipitó la caída de Alberto Fujimori, padre de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), al que calificó como un gobierno “inconstitucional e ilegítimo”.

También aseguró que el país está “entrando a una dictadura de un grupo ideologizado de izquierda”, aunque descartó dejar a Renovación sin representación al Parlamento.

En ese sentido, confirmó que los congresistas electos de Renovación Popular asumirán sus funciones en las Cámaras de Diputados y de Senadores, pese a que él insiste en no reconocer al próximo gobierno.

Asimismo, el candidato volvió a exigir la anulación de los votos emitidos en las mesas de sufragio de la “serie 900 mil”.

“Se está consumando un golpe de Estado en el Perú (…) nos están imponiendo una segunda vuelta con dos personas que no son legitimas, no hay una transparencia en el proceso”, expresó.

Advirtió que si el JNE “proclama espúreamente” a candidatos que “no representan la voluntad popular”, las protestas comenzarán “inmediatamente”.