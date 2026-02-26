El economista Hernando de Soto difundió un tajante comunicado en sus redes sociales, luego de que no se concretara su eventual designación como presidente del Consejo de Ministros. En el pronunciamiento, titulado “¿Qué pasó ayer? Todos fuimos engañados y yo fui el primero” , cuestionó con dureza el sistema político peruano y marcó distancia del escenario que derivó en su salida del Ejecutivo.

En el documento, Hernando de Soto responsabilizó a las élites políticas tradicionales por la actual coyuntura y afirmó que se ha producido una “restauración” de grupos de poder sin respaldo ciudadano.

Sostuvo que “ningún presidente peruano, a pesar de sus buenas intenciones, ha podido evitar ser secuestrado” por estos sectores, a los que acusó de influir de manera determinante en el rumbo del país.

El economista también criticó la fragmentación del sistema electoral, al señalar que fue diseñado en “38 pedazos” y que ello dificulta la fiscalización de las autoridades.

A su juicio, esa estructura ha permitido el retorno de los mismos actores políticos y ha generado una “recaída institucional”, donde el poder -según indicó- permanece en manos de ministros que no responden directamente ante el electorado.

Finalmente, advirtió que el actual contexto podría impedir una verdadera renovación en los próximos comicios y alertó sobre el riesgo de que se perpetúe la corrupción.

De Soto llamó a los futuros candidatos a priorizar propuestas técnicas y reformas estructurales, y a demostrar capacidad para instaurar un sistema que frene la desinformación y fortalezca la representación ciudadana.

Este es el comunicado de Hernando de Soto:





¿QUÉ PASÓ AYER?

TODOS FUIMOS ENGAÑADOS Y YO FUI EL PRIMERO

Lo que pasó fue la restauración en el poder de grupos de políticos y lobistas que están desesperados por 9 de cada 10 peruanos.

Lo que pasó es que ningún presidente peruano, a pesar de sus buenas intenciones, ha podido evitar ser secuestrado por estos grupos.

Lo que pasó es que quienes diseñaron un sistema electoral fragmentado en 38 pedazos (partidos políticos) que además de confundirnos hace imposible fiscalizarlos son los mismos que han regresado al poder.

Lo que pasó es que hemos sufrido una recaída: de una cuestión que nos permitía a todos ser soberanos, a que ahora el poder seguirá repartido entre 19 ministros que no son responsables ante el electorado.

Lo que pasó es que las próximas elecciones no serán un acto de renovación del poder sino la restauración de la corrupción.

Lo que pasó es que los mismos políticos que no han sabido ni quieren identificar a los criminales que hoy día están matando y extorsionando a miles de choferes, bodegueros, mineros y empresarios, ni ubicar a los prófugos, se quieren perpetuar en el poder.

Lo que pasó es que, como siempre, se ignoró que un problema no es que los peruanos sepamos elegir y votar con criterio, sino que los políticos que hay manejan el Estado, con el pretexto de preservar tecnicismos y tradiciones jurídicas, creen que elegir significa que pueden hacer lo que les da la gana sin consultarnos previamente.

Lo que debe pasar ya no es si yo u otro ciudadano puede dar tranquilidad a través del gobierno. Ahora la responsabilidad recae en aquellos candidatos que quieren representar al 9 de cada 10 peruanos. Ellos, en lugar de seguir insultando a sus opositores, se abocan a competir demostrando que tienen los conocimientos necesarios para instaurar un sistema que impida la corrupción y la desinformación.

Seguiremos en contacto.