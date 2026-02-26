Un nuevo enfrentamiento protagonizan el economista Hernando de Soto y César Acuña, candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP).

El primero ha expuesto aparentes presiones del líder de APP para obtener una cuota en el Gabinete Ministerial. No es el único señalado por De Soto. El prófugo Vladimir Cerrón también ha sido parte de sus críticas.

Negociación

De Soto aseguró que fue desplazado debido a las condiciones que puso, pues le afirmó al presidente que no sería “pantalla de nada”.

“Él me contestó: el Gabinete es suyo salvo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (…). Lo que dije es que sabía que los secretarios del presidente, algunos venían con antecedentes de Cerrón”, afirmó de Soto, ayer en la mañana, a RPP.

Agregó que esperaba una respuesta del mandatario, tras una última comunicación, cuando se enteró “por televisión” de la juramentación en Palacio. “Básicamente, se restituye el antiguo gabinete, se confirman cerronistas y algunos intereses privados”, señaló.

También sostuvo que en su opinión, Balcázar ​“está secuestrado y hay que ayudar a liberarlo. Sus intenciones son buenas, pero lo han presionado y ha tenido que ceder”.

Lo crucial vendría después: de acuerdo a De Soto, Acuña intentó contactarse con él en reiteradas oportunidades.

“Tengo un par de decenas de llamadas registradas de César Acuña. No contesté ni una sola llamada de un partido político, o de otra persona, para indicar que estoy siendo independiente”, aseveró.

Acuña, no obstante, insistió ayer en negarlo a través de entrevistas e incluso en una conferencia de prensa. “No he gestionado ministerios ni he recomendado nombres. No gano nada que tal o cual ciudadano sea ministro”, indicó tras convocar a los medios de comunicación.

También hizo hincapié en que solo intentó comunicarse con De Soto para “felicitarlo” y “agradecerle”. Reafirmó, tal como dijo el economista, que no fue atendido.

Por su parte, Vladimir Cerrón, quien encabeza el partido político Perú Libre desde la clandestinidad, se pronunció al respecto a través de la red social X.

“Falso que los ‘cerronistas’ estén en el Gobierno. Aquí, ¡APP se está levantando los ministerios! Su influencia fue en ascenso empezando por Castillo, continuando con Boluarte, Jerí y Balcázar”, sostuvo.

Posteriormente a estas interacciones, De Soto envió un comunicado a la prensa. Allí aseguró que la instalación del reciente Gabinete es “la restauración en el poder de grupos de políticos y lobistas”.“

Hemos sufrido una recaída: de una cuestión que nos permita a todos ser soberanos, a que ahora el poder seguirá repartido entre 19 ministros que no son responsables ante el electorado”, añadió.