Esta tarde, luego de sostener una reunión con el líder opositor Leopoldo López, el excandidato presidencial Hernando de Soto comentó sobre la postulación de Pedro Castillo a la Presidencia. Esto a tan solo cinco días de la segunda vuelta de las elecciones generales.

“Después de nuestro último encuentro en Máncora salió y dijo que no, que no era su objetivo, que no iba a expropiar a nadie. Entonces hay dos mensajes: el mensaje del partido Perú Libre, que tiene lenguaje marxista leninista y el candidato que asegura que no va a expropiar a nadie”, dijo a Canal N.

“Para nosotros la posición del candidato Castillo sigue siendo un misterio hasta que no se pronuncie claramente”, agregó De Soto, quien invitó este martes a López a su domicilio a fin de conversar sobre la coyuntura política peruana y la crisis venezolana.

“He tenido la oportunidad de hacerle preguntas a qué pensaba él hacer, ya que su discurso es muy parecido al de Nicolás Maduro y que sobre todo el secretario general de su partido haya anunciado que era un partido marxista, leninista. Sabemos que eso no es solo una visión de desarrollo, sino también tiene un mecanismo para ocupar las cimas del poder”, sostuvo.

Además, señaló que la actual crisis en el país llanero significa “una ventaja” para el Perú, pues advirtió que dicho escenario podría repetirse ante la escalada de un régimen dictatorial.

“La ventaja que tenemos en el Perú lamentablemente es el ejemplo de Venezuela sobre lo que puede ocurrir si no le damos una atención muy sostenida y no le pedimos definiciones al candidato Castillo”, mencionó.

Finalmente, explicó que uno de los puntos que alcanzó con López tras la reunión de esta tarde es la de organizar una conferencia en conjunto con jefes de Estado de la región a fin de definir exactamente qué es lo que conllevó a la crisis económica y social de Venezuela.

“Esta conferencia sería después de las elecciones. El panorama es distinto si gana un candidato o gana el otro. Pase lo que pase, las elecciones no definen que una parte se queda y la otra desaparece, las dos se van a quedar aunque uno no haya ganado”, aseveró.

“El COVID-19 es una instancia política, no solamente es una enfermedad. Nos permite definir si el sistema capitalista, capitalista social va a ayudar a mejorar a los pobres o el sistema comunista. Nos va a dar una gran oportunidad a nuestro país”, agregó.

