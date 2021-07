El excandidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, pidió a Pedro Castillo que, en caso sea proclamado como ganador de la segunda vuelta, abandone su intención de llevar a cabo una Asamblea Constituyente para plantear una nueva Constitución Política, tal y como ha anunciado en reiteradas ocasiones el postulante de Perú Libre.

Tras mencionar su apreciación de que los resultados de la segunda vuelta han demostrado que el país se encuentra polarizado entre quienes rechazan la Asamblea Constituyente (el 49.8% que votó por Keiko Fujimori) y quienes la consideran como una posibilidad de cambiar un status quo que no los ha dejado progresar (el 50.2% que votó por Pedro Castillo), De Soto consideró que la única manera de salir de esta crisis es abandonando este proyecto.

“Nosotros creemos que el señor Castillo tiene que tomar una medida radical y que no es una cuestión de ganar o no votos, ceder o no ceder, sino abandonar el proyecto de la Asamblea Constituyente”, señaló en una conferencia de prensa que brindó esta mañana desde San Isidro.

Hernando de Soto pide a Pedro Castillo que no plantee Asamblea Constituyente: "Es un caballo de Troya".

El economista calificó la realización de una Asamblea Constituyente como un “caballo de Troya” que ha sido usado por otros países en los cuales se han implantado ideologías “marxista-leninistas”, por lo que insistir en este proyecto demostraría que Pedro Castillo no tiene como proyecto real el luchar contra la desigualdad, sino replicar un modelo “comunista”.

“Lo importante es abandonar esa convocatoria a una Asamblea Constituyente porque, si no es así, la gente poco a poco, fuera y dentro del país, dirán que (Pedro Castillo) es un marxista-leninista que dice no serlo, que es un saludo a la bandera [...] Si se persiste, quiere decir que el objetivo, se puede sospechar justificadamente, es llegar a un estado marxista-leninista por la vía del caballo de Troya”, manifestó.

En esa línea, Hernando de Soto aseguró que hizo este pedido personalmente a Pedro Castillo en la reunión que tuvieron el 28 de abril, durante la segunda vuelta, y señaló que reiterará el pedido ahora, junto a unas dos mil páginas de estudios en los cuales asegura que se demuestra que una Asamblea Constituyente “no solo no es necesario, sino es peligrosa”.

“Nadie está diciendo que Pedro Castillo o Perú Libre abandone su proyecto. Lo que estamos diciendo es que para lograr su proyecto no es necesario seguir una Asamblea Constituyente [...] Estamos dando todos los elementos de juicio para que se dé cuenta que no es necesario, pero que el solo hecho de utilizarlo como entrar a un recinto con metralleta, puede ser visto como una agresión a la democracia”, concluyó.

