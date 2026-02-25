Luego de la juramentación del nuevo gabinete encabezado por Denisse Miralles, Hernando de Soto —anunciado previamente como titular de la PCM por el gobierno de José María Balcázar— advirtió que “hay una suma de intereses” políticos detrás de la nueva conformación ministerial.

“ Hay varios cerronistas y gente de APP (Alianza para el Progreso) que reflejan tanto intereses económicos como organizaciones populares ”, declaró el economista a la prensa en referencia al gabinete de Miralles.

“ No me siento manipulado. Yo sabía que tomaba un riesgo (...) He sometido a prueba de fuego si cambiaban o no a los ministros: no pasó la prueba de fuego ”, agregó.

De Soto indicó que había propuesto al presidente Balcázar un listado de siete profesionales para formar parte del gabinete ministerial, pero ninguno fue incluido en la ceremonia realizada este martes en Palacio de Gobierno.

Asimismo, de Soto reiteró que dentro de “la suma de intereses” se evidencia que “el Estado se ha convertido en una vaca muy gorda con mil pezones”, y señaló que la incertidumbre surgió “cuando se dijo que esos pezones no estarán a disposición porque vendrá gente nueva que reemplazará a un antiguo gabinete”.

El economista aseguró que “hay un proceso para ‘venezolanizar’ al Perú por las tomas graduales de poderes” y advirtió que, tal como hizo Nicolás Maduro, “comienzan con pequeños pasos que estamos viendo ahora”.

Posteriormente, De Soto indicó: “Mañana entregaré la lista de llamadas telefónicas del señor César Acuña, que no atiendo desde hace dos días, porque quiero desidentificarme sin acusar a nadie”.

Presidencia le responde a Hernando de Soto

Mediante un comunicado, la Presidencia indicó que Hernando de Soto presentó un “valioso y ambicioso plan de gobierno”, pero que no se pudo alcanzar un acuerdo debido al carácter transitorio de la gestión de José María Balcázar.

“Será convocado para abordar temas puntuales de interés nacional que el Perú sabrá reconocer”, se lee en el documento.