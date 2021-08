El vocero de bancada Fuerza Popular, Hernando Guerra García, señaló que el gabinete presidido por Guido Bellido es un “gabinete fallido” y cuestionó que el presidente de la PCM no haya deslindado claramente el terrorismo.

“Este es un gabinete que innecesariamente pone al país en una confrontación nuevamente con un presidente del Consejo de Ministros altamente cuestionado. Esperamos que el presidente de la República reflexione a tiempo de hacer los cambios, que creo toda la ciudadanía lo exige”, dijo Guerra García en un primer momento.

Además el vocero declaró que los congresistas de Fuerza Popular no acudirán a ninguna cita propuesta por la presidente del Consejo de Ministros para conversar por los cuestionamientos a Guido Bellido, a sus ministros y otros funcionarios designados recientemente.

Hernando Guerra García: “El gabinete Guido Bellido es uno fallido”

“No acudiremos a ninguna cita puesto que no consideramos que no vamos a conversar con personas que no han deslindado claramente con el terrorismo y que han dado declaraciones ambiguas. Y también por los cuestionamientos por los nombramientos que están haciendo (en el Gabinete). Esta es nuestra posición. Nuestro cuestionamiento. Hemos sido claros, con el terrorismo no se negocia. Para nosotros el gabinte Bellido es un gabinete fallido”, explicó Hernando Guerra García.

