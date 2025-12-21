Este domingo, Antonio Castillo Rojo aseguró durante una entrevista con Exitosa, defendió a su padre Ciro Castillo, quien se encuentra prófugo y con una orden de captura por el caso “Los Socios del Callao”. El hijo del exgoberador aseguró que la actual vicegobernadora, Edita Vargas tendría responsabilidad en el proceso que condujo a la salida de su padre.

“Ni bien el doctor Ciro ingresó a su gestión, y no habiendo terminado su primer año, lo quisieron vacar. Ahora que han logrado sacar al doctor Ciro con leguleyadas, están alrededor de la vicegobernadora la gente que estuvo en la vacancia”, sostuvo.

En esa línea, Antonio Castillo aseguró que “no existen coincidencias” y reafirmó que su padre viene siendo objeto de hostigamiento desde el momento en que asumió la máxima autoridad regional del Callao.

Además, el hijo del prófugo funcionario advirtió sobre una tendencia vinculada a lo que “va a suceder el próximo año”, en alusión a una presunta campaña de persecución política dirigida contra “funcionarios o candidatos” que participarán en las Elecciones 2026.

Niega que su padre conociera modalidades de contratación

En esa línea, Antonio Castillo intentó desvincular a Ciro Castillo de cualquier responsabilidad sobre presuntos actos irregulares en el manejo del GORE. Indicó que el exgobernador cumplía únicamente el rol de “imagen política” de la gestión, lo cual, bajo su perspectiva, lo exime de cualquier implicancia en hechos de corrupción atribuidos a terceros.

Así, Castillo Rojo señaló que el hecho de ocupar el cargo de gobernador regional no significa que su padre, investigado por liderar la organización criminal “Los Socios del Callao”, tenga conocimiento sobre las formas en que se ejecutan las contrataciones o se gestionan los servicios en el Gobierno Regional.

“Va a haber un ataque a todos que están metidos en política. Le están dañando la imagen al doctor, él es imagen política de una gestión. Es decir, usted no puede controlar ciertas cosas que están delegadas a otras personas. Solamente por el hecho de ser gobernador, no significa que pueda saber la modalidad con la cual se hacen los servicios, procesos”, afirmó.

En otro momento, cuestionó a medios de comunicación de la región Callao por difundir, sin sustento probatorio según él, que Ciro Castillo habría estado involucrado en atentados o en el desvío de millonarios recursos públicos destinados a favorecer la candidatura de su hijo a la Cámara de Diputados bajo la lista de Alianza para el Progreso.

Antonio Castillo Rojo reiteró que su padre ha sido víctima de una persecución desde que inició su gestión como gobernador regional del Callao y dejó entrever que Edita Vargas estaría detrás de las acciones que culminaron con su salida del GORE.