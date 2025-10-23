Luego de cuatro horas de debate, el pleno del Congreso otorgó el voto de confianza al Consejo de Ministros que preside Ernesto Álvarez, quien ayer presentó al Parlamento las políticas del gobierno de transición y solicitó el voto de investidura.

El respaldo parlamentario fue otorgado por 79 votos a favor, 15 en contra y 5 abstenciones.

En su presentación, el premier Álvarez anunció que el Ejecutivo pedirá facultades legislativas por 90 días para enfrentar el crimen organizado. Señaló que ya tienen listo el proyecto de ley que será aprobado por el Consejo de Ministros.

Agregó que el Gobierno asume la seguridad ciudadana como una “cuestión de Estado” porque “sin seguridad no hay crecimiento, desarrollo, ni democracia que perdure”.

Subrayó que los cuatro ejes del Gobierno son la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen, elecciones transparentes, impulso a la economía y transición con estabilidad democrática.

En gesto inusual, el presidente José Jerí llegó al pleno para expresar su respaldo al Consejo de Ministros.