Ayer, a dos días del 29 aniversario de la operación Chavín de Huántar, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, encabezó un homenaje a los comandos que participaron en el operativo que rescató a los 72 secuestrados por el terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, el 17 de diciembre de 1996.

En su discurso, el titular del Parlamento pidió no olvidar las lecciones del operativo y recordó a quienes murieron en el rescate: el coronel Juan Valer, el capitán Raúl Jiménez y el vocal de la Corte Suprema, Carlos Giusti.