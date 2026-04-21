El presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi, participa en la ceremonia de conmemoración por el 29.º aniversario de la Operación Chavín de Huántar, que se desarrolla en la Plaza de la Constitución.
El presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi, participa en la ceremonia de conmemoración por el 29.º aniversario de la Operación Chavín de Huántar, que se desarrolla en la Plaza de la Constitución.

Ayer, a dos días del 29 aniversario de la operación Chavín de Huántar, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, encabezó un homenaje a los comandos que participaron en el operativo que rescató a los 72 secuestrados por el terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, el 17 de diciembre de 1996.

En su discurso, el titular del Parlamento pidió no olvidar las lecciones del operativo y recordó a quienes murieron en el rescate: el coronel Juan Valer, el capitán Raúl Jiménez y el vocal de la Corte Suprema, Carlos Giusti.