Después de ser velado en un local político del denominado Partido Magisterial y Popular (PMP), el cuerpo del fallecido congresista Fernando Herrera fue conducido al Palacio Legislativo.

Allí recibió las honras fúnebres protocolares en una capilla ardiente instalada en el Hall de los Pasos Perdidos.

La trágica ocasión juntó en el mismo objetivo a las más altas autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo. Los portavoces de todas la bancadas se sumaron a la ceremonia, cada uno de ellos con mensajes particulares a la memoria del profesor tacneño.

Llegada del féretro del congresista Fernando Herrera Mamani al Hospicio de Ruiz Davila donde se realizará una misa en su honor. Fotos: César Campos / @photo.gec

El vocero fujimorista, Hernando Guerra García, resaltó que Herrera dio “un ejemplo de trabajo, compromiso y austeridad” al trabajar desde una modesta vivienda en La Victoria, pese a lo cual no dejaba de ir a Tacna a escuchar a sus representados.

Participaron de la ceremonia el presidente de la República, la premier Mirtha Vásquez y el Gabinete, así como la Mesa Directiva del Congreso y representantes de todas las bancadas parlamentarias.

“Nos conocimos en una gran gesta por la educación”, dijo el presidente Pedro Castillo, en alusión a la huelga de maestros de 2017.

“Siempre nos comunicábamos -prosiguió- me visitaba siempre en Palacio. En estos últimos días me decía: ‘Compañero, me siento impotente al no poder hacer realidad unos proyectos que mi pueblo me encarga’”.

Los restos del parlamentario oficialista fueron trasladados a la ciudad de Tacna, donde será inhumado.

