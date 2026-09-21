Hoy a las 8:00 p.m. inicia la primera ronda de debates para candidatos a la alcaldía de Lima, evento organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
La jornada que tendrá una duración en promedio de dos horas, se realizará en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja.
PARTICIPANTES
En la primera jornada participarán los candidatos Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), Yehude Simon (Coalición Transformadora Tierra Verde), Victoria La Cruz (Partido Morado), Segundo Valdez (Frepap), Carlos Bruce (Somos Perú) y Oswaldo Vargas (Juntos por el Perú).
También estarán Luis Alberto Huette (Pueblo Consciente), Samir Quispe (Batalla Perú), Elio Riera (Alianza para el Progreso), Sandro Caller (Partido Patriótico del Perú), Susel Paredes (Ahora Nación), Flor de María Hurtad (Partido Demócrata Verde) y Daniel Urresti (Podemos).
MODALIDAD
En el primer bloque, los candidatos tendrán un minuto y medio para presentarse y exponer la visión de Lima.
En el segundo bloque habrá un debate entre cinco duplas y una terna por un tiempo de tres minutos.
En ese tiempo, los integrantes de la dupla o terna, podrán hacer preguntas, dar respuestas y replicar a sus contrincantes.
En el tercer bloque, los candidatos responderán dos preguntas ciudadanas.
La primera pregunta es en duplas o ternas, mientras que la segunda forma parte del segmento “sin rondeos”, es decir, deben responder sí o no y explicar por qué.
El tiempo asignado para cada pregunta es de un minuto.
Finalmente, en el bloque cuatro, los 13 candidatos tendrá un minuto y medio para dar un mensaje final.
Cabe precisar que mañana el debate continuará con los otros 13 candidatos bajo el mismo formato.