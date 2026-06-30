El presidente interino José María Balcázar afrontará hoy, desde las 9:00 a.m., un juicio oral por el presunto delito de apropiación ilícita.

Imputación

El proceso se reanudará luego de que el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo suspendiera y reprogramara la audiencia el pasado 16 de junio, a pedido de la defensa presidencial, debido a que el mandatario estaba a punto de salir de nuestro país para cumplir una visita oficial al Estado de la Ciudad del Vaticano, donde sostuvo una reunión con el papa León XIV.

El caso corresponde a presuntas irregularidades en las que Balcázar habría incurrido cuando ejercía como decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL), entre 2019 y 2020.

Por este proceso, la Fiscalía solicita un año de prisión y el pago de 348 mil soles por concepto de reparación civil.

De acuerdo con Bianca Baique, de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Penal de Chiclayo, durante la gestión de Balcázar parte de los recursos económicos del citado colegio profesional habrían sido depositados en cuentas personales, en vez de en cuentas institucionales.

Los recursos bajo investigación corresponden a ingresos provenientes a colegiaturas, cuotas ordinarias, fondos mortuorios y otros aportes de los agremiados.

De acuerdo con una auditoría del ICAL, cerca de 800 mil soles no fueron bancarizados adecuadamente y habrían sido depositados en cuentas particulares.

Cabe recordar que, aunque el juez reprogramó la instalación del juicio oral, rechazó el pedido de la defensa para sustentar, en ausencia del acusado, una solicitud de prescripción de la acción civil. Con ese recurso, el jefe de estado busca que se declare vencido el plazo legal para exigirle el pago de la reparación civil.

La fiscal solicitó que el tiempo en que Balcázar ejerció la Presidencia interina no sea considerado para la prescripción.