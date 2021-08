El primer ministro Guido Bellido acudirá hoy al Palacio Legislativo junto a su Gabinete para solicitar el voto de confianza, a casi un mes desde que asumiera el cargo en una ceremonia realizada en Ayacucho.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) expondrá ante el Parlamento la política general del Gobierno de Pedro Castillo en una sesión que se iniciará desde las 9 de la mañana.

Desde su designación, Bellido y un sector del gabinete ha recibido serias críticas de diversas figuras políticas, debido a una serie de cuestionamientos. El mismo premier es investigado por presunta apología al terrorismo terrorismo, por nexos con los Quispe Palomino y por su pertenencia a “Los Dinámicos del Centro”.

En los últimos días, diversas bancadas han exigido la salida del titular de la PCM, así como de los ministros Juan Carrasco (Interior) por irregularidades en su designación; de Walter Ayala (Defensa), dado de baja de la Policía Nacional por una medida disciplinaria; así como de Iber Maraví (Trabajo), quien -según El Comercio- aparece vinculado a atentados terroristas de Sendero Luminoso en Ayacucho entre 1981 y 1982.

Otra ministra en el ojo de la tormenta es Anahí Durand, quien firmó una carta avalando mejores condiciones carcelarias para el emerretista Víctor Polay Campos y asistió a la presentación del libro “La Palabra Desarmada” del exlíder del MRTA Alberto Gálvez Olaechea.

En suma, se trata de un Gabinete que no solo no merece la confianza del Parlamento sino que puede fácilmente ser considerado como el peor de los 200 años de vida que tiene el país.

PROCESO. Para lograr la investidura se necesita el voto favorable de la mayoría simple de los congresistas presentes en la sesión, es decir, la mitad más uno. De lo contrario, se produce la crisis total del gabinete.

Si el Congreso niega su confianza a dos gabinetes, el presidente está facultado para disolver este poder del Estado.

En las últimas horas, voces al interior del Legislativo aún evaluaban la posibilidad de votar en abstención. Expertos han señalado que se no puede descartar un escenario en que esta postura sea mayoritaria, por encima de los votos a favor o en contra.

De ser este el caso, el Congreso seguirá votando hasta que se obtenga un resultado concreto.

PROTOCOLO. Debido al contexto de la pandemia, los congresistas podrán ser parte de la sesión de hoy de manera presencial o virtual.

El reglamento del Congreso señala, en su artículo 55, que el titular de la PCM puede hacer uso de la palabra por hasta 70 minutos, Mientras que los ministros pueden participar por no más de 15 minutos.

Asimismo, el Consejo Directivo es el encargado de definir si la intervención de los congresistas se da de forma individual o por bancadas. En este espacio, los legisladores pueden hacer consultas en el marco de la política de gobierno expuesta en la sesión, así como de medidas específicas de los sectores.

El Gabinete en pleno podrá retirarse del hemiciclo principal una vez que culmine su intervención, no sin antes que el premier plantee la cuestión de confianza.

MIRADAS. En diálogo con Correo, el excongresista Víctor Andrés García Belaunde consideró que en la situación actual “es complicado y difícil” que el Parlamento evalúe otorgar el voto de confianza, debido a que “tenemos un gabinete de impresentables”.

García Belaunde sostuvo que las bancadas, entre ellas Acción Popular (AP), deben ser hoy “muy duras, muy fiscalizadoras” con los ministros cuestionados y tomar una decisión tras escuchar sus respuestas.

Precisó que a Bellido “hay que escucharlo para saber qué van a decir los impresentables”; y qué respuesta pueden exponer las autoridades cuestionadas. “En el debate lo que se puede pedir es que hable el ministro de Trabajo, el de Interior, de Defensa y que expliquen su situación. Yo creo que es el debate el que va a enriquecer todo a la hora de votar por la cuestión de confianza”, dijo.

García Belaunde sostuvo que “no se puede dar una confianza a los impresentables”.

Entre tanto, el exministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe consideró -en RPP- que el presidente Pedro Castillo perdió credibilidad en los primeros días de su gobierno tras designar como premier a Guido Bellido, investigado por apología al terrorismo, así como a otro grupo de ministros que carecen de competencias para ejercer su cargo.

“El primer acto de corrupción en la gestión pública es aceptar un cargo para el cual no tienes las competencias o no cumples las normas. Y aquí vemos a varios ministros que no cumplen, simple y llanamente. Muchos de ellos acusados o investigados por terrorismo, por favor, eso es inaceptable”, expresó.

Asimismo, Pérez Guadalupe sostuvo que las bancadas deberán definir “estratégicamente” su postura en la sesión.

El exministro consideró que el presentar al actual gabinete “es una afrenta a los peruanos” cuando un alto porcentaje de la población no está de acuerdo con su composición.

POSTURA. Por su parte, el vocero de la bancada de Fuerza Popular (FP), Hernando Guerra García, indicó que el ánimo de su grupo parlamentario es no dar la confianza al gabinete de Bellido, por los cuestionamientos que arrastra el premier y un sector de su equipo.

