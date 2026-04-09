Hoy es el último día en que los partidos políticos podrán realizar sus actividades por cierre de campaña, por ese motivo, la mayor parte de candidatos presidenciales tendrán eventos para reunirse con sus simpatizantes antes del día de las votaciones.

CRONOGRAMA

La candidata Keiko Fujimori tendrá su cierre de campaña en el distrito de Villa El Salvador, mientras que Rafael López Aliaga (Renovación Popular) tendrá su evento desde las 2 de la tarde en la avenida de la Peruanidad en Jesús María.

Su cierre de campaña en el Campo de Marte tendrá la presentación de artistas como Brunella Torpoco, Marco Romero, así como agrupaciones como La Charanga Habanera, La Bella Luz, entre otros.

Por su parte, Carlos Álvarez (País para Todos) cerrará su campaña en la Avenida Carapongo, en Lurigancho - Chosica.

En tanto, Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) tendrá su cierre de campaña en la avenida Paseo Colón desde las 6 de la tarde.

Enrique Valderrama (Apra) estará en el óvalo de la avenida Venezuela, Marisol Pérez Tello (Primero La Gente) en la avenida Próceres de la Independencia, en San Juan de Lurigancho y José Luna (Podemos) en el distrito de Los Olivos.

Alonso López Chau (Ahora Nación) tiene programada su actividad de cierre en Cercado de Lima.

Algunos candidatos cerrarán hoy pero en regiones, como César Acuña (APP), quien estará en Trujillo, mientras que José Williams Zapata (Avanza País) tendrá su evento en la Plaza de Pocollay en Tacna.

Rafael López Aliaga tendrá su cierre de campaña hoy por la tarde. (Foto: Facebook Renovación Popular)

ADELANTADO

Ayer por la noche, algunos candidatos presidenciales realizaron sus cierre de campaña.

Por ejemplo, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) estuvo en la Plaza San Martín.

El cierre de campaña de Mario Vizcarra inició desde las 4 de la tarde en la cuadra 5de la avenida Arica en Breña, con la presencia de agrupaciones femeninas como Son Tentación y Alma Bella.

Por su parte, Ronald Atencio (Alianza Venceremos) cerró su campaña ayer desde las 6 de la tarde en el Centro de Convenciones Festiva en Alfonso Ugarte.