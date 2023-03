Hoy lunes, 6 de marzo de 2023, desde las 9:00 a.m., la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) debatirá la propuesta de Informe Final que acusa a la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, como presunta coautora del golpe de Estado.

Dicho informe incluye a los ex ministros Willy Huerta Olivas (Interior), y Roberto Sánchez Palomino (Comercio Exterior y Turismo) por los delitos de rebelión y conspiración en agravio del Estado peruano.

El legislador ponente en este caso es el congresistas Wilson Soto Palacios quien entregó el texto final de su informe el último 1 de marzo en la mesa directiva de la SAC.

Los ex ministros son acusados por los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional-rebelión (Art. 346 del Código Penal) y, alternativamente, por delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional – conspiración (Art. 349 del Código Penal) en agravio del Estado.

La sesión se efectúa en la víspera de cumplirse tres meses del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.

Uno de los aspectos por dilucidar es si la ex premier Chávez Chino -que repetidamente ha afirmado que no sabía nada del plan golpista de ex mandatario- indujo, promovió o secundó a Pedro Castillo en el acto ilegal.