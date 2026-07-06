El Congreso de la República inicia hoy la Semana de Representación del mes de julio, la cual se extenderá hasta este viernes 10, tras ser reprogramada por acuerdo de la Mesa Directiva. Será la última del actual Legislativo.

Según el oficio remitido a los 130 parlamentarios, la actividad estaba prevista del 13 al 17 de julio.

Durante estos cinco días, los legisladores deberán trasladarse a las regiones por las que fueron elegidos, o a otra zonas dentro del país, para recoger las demandas de la ciudadanía, atender denuncias, fiscalizar a las autoridades y servir de enlace entre la población y las entidades del Poder Ejecutivo.

En el caso de los congresistas elegidos por los peruanos residentes en el extranjero, la Semana de Representación durará 7 días calendario consecutivos.