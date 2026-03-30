Hoy se retoman los debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Esta es la segunda jornada que se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja a partir de las 8 de la noche.

Además de hoy, el debate también se desarrollará los días martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril.

La primera se concretó los días 23, 24 y 25 de marzo con el debate de los temas de lucha contra la inseguridad ciudadana y la corrupción.

PARTICIPANTES

En esta jornada participarán 12 candidatos presidenciales para exponer sobre dos temáticas: Empleo, desarrollo y emprendimiento, así como educación, innovación y tecnología.

Ese día participarán del debate presidencial Enrique Valderrama (APRA), Walter Chirinos (PRIN), Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021), Carlos Espá (Sí Creo), Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Carlos Álvarez (País para Todos).

También estarán Ronald Atencio (Alianza Venceremos), Carlos Jaico (Perú Moderno), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), George Forsyth (Somos Perú), Álex Gonzáles (Partido Demócrata Verde) y Fiorella Molinelli (Alianza Fuerza y Libertad).

Ternas del debate presidencial del 30 de marzo. (Foto: JNE)

ESPACIOS

En el primer bloque, los candidatos abordarán sobre la temática de empleo, con intervenciones de un minuto cada uno.

Acto seguido, tendrán dos minutos y medio para dialogar entre la terna de candidatos o responder preguntas de los moderadores.

Después, cada candidato tendrá un minuto y medio para contestar interrogantes de los electores de distintas regiones del Perú.

En la tercera parte se replicará el primer bloque pero con la temática de educación.

Para finalizar, cada candidato tendrá un minuto y medio para ofrecer un mensaje final a la ciudadanía con su visión del país y/o su plan.