El Ministerio Público (MP) informó que las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Fecop) consiguieron 1,994 condenas por delitos de corrupción durante el año pasado.

De acuerdo con el balance de la Coordinación Nacional de este subsistema fiscal, entre los sentenciados figuran 891 funcionarios, 597 servidores públicos y 506 particulares, incluidos 76 alcaldes, 170 policías y 177 gerentes regionales y municipales. Las condenas dispusieron más de 83.4 millones de soles en reparación civil a favor del Estado.

Además, se ejecutaron 22 operaciones y megaoperaciones autorizadas judicialmente. También se declararon fundados 111 requerimientos de prisión preventiva para investigados.

Asimismo, se ejecutaron 232 requerimientos de levantamiento del secreto bancario y 379 de la reserva de las comunicaciones, lo que permitió incautar 723,175 soles y 3,340 dólares en efectivo, además de bienes valorizados en más de 775,000 soles y 42,000 dólares en conjunto.

Entre los delitos con mayor número de condenas están el peculado simple (162), la colusión agravada (117) y la negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo (110).