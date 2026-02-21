Loly Wider Herrera, abogado vinculado al prófugo Vladimir Cerrón, habría sido designado nuevo secretario general del Despacho Presidencial del mandatario José María Balcázar. Este es uno de los cargos de mayor peso administrativo en Palacio de Gobierno.

Dicha incorporación fue revelada por el programa Contracorriente, dirigido por el periodista Augusto Thorndike.

Vínculos

Herrera mantiene una relación de larga data con el entorno político de Cerrón.

Fue gerente general del Gobierno Regional de Junín durante la gestión del fundador de Perú Libre, lo que lo ubica en la órbita del cerronismo.

Además, ha ejercido la defensa legal de personas vinculadas a la familia de Vladimir Cerrón.

En 2022, Herrera fue abogado de la madre del líder de Perú Libre, Bertha Rojas, en una querella por difamación agravada. También ha sido señalado como parte del círculo de confianza del exgobernador regional, incluso en procedimientos judiciales que involucraron al propio Cerrón.

Reuniones

Entre tanto, ayer, el nuevo de jefe de Estado recibió dos visitas también ligadas al líder de Perú Libre.

Se trata de Richard Rojas, secretario nacional y candidato a diputado por esa agrupación, y de Braulio Grajeda Bellido, exabogado de Vladimir Cerrón.

Rojas es investigado por Los Dinámicos del Centro y es considerado la “mano derecha” de Cerrón. Grajeda fue viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros durante el régimen de Pedro Castillo.

Tras la reunión en Palacio, Rojas afirmó que el presidente Balcázar busca conformar un gabinete de consenso y que algunos ministros de la gestión anterior están siendo evaluados. Aseveró que incluso podrían continuar en sus cargos.

“Algunos ministros actuales van a continuar. Están siendo evaluados cada uno (...). Está haciéndose la evaluación de acuerdo a la productividad”, i ndicó.

Gestión. Loly Wider Herrera suscribió el hábeas corpus que presentó Vladimir Cerrón para liberar a 27 de los “Dinámicos del Centro”.