Hugo Chávez, gerente general de Petroperú, es investigado por la Fiscalía luego de conocerse que asistió a Palacio el mismo día que la lobista Karelim López y el empresario Samir Abudayeh, pese a ello, el funcionario aseguró que aún mantiene la confianza del presidente Pedro Castillo.

En entrevista con Correo, Chávez Arévalo revela que puso su cargo a disposición ante el directorio, sin embargo, le ratificaron la confianza.

¿Cómo califica su gestión en estos cinco meses?

Lo que me acompañan son los indicadores de resultados de la gestión. Cuando entré encontramos problemas gravísimos. El primero era que el proyecto de la Refinería de Talara estaba parado 8 meses y el primer objetivo fue ponerlo en marcha (...) En 15 días empezamos a incorporar a todos los técnicos para terminar la construcción y ya tenemos fecha, el 12 de octubre acabamos.

¿Cuál es el segundo problema?

Qué la participación del mercado se había reducido de 52% al 32%. Fuimos directamente a comprar a las fábricas, así el precio de combustible en los últimos tres meses de setiembre a octubre que ingreso, nos posicionamos en el mercado rápidamente. Encontramos también que estaban haciendo gastos interés en asesorías por S/600 millones, empezamos a reducir todos los gastos innecesarios.

Todo lo dicho antes de opacó por la revelación del caso Heaven Petroleum Operators (HPO), ¿conoce usted a la señora Karelim López?

No la conozco. A mí me invitan a una reunión a Palacio un desafortunado 18 de octubre, me invita el presidente, no me tiene por qué dar explicación, me cita (mediante) Bruno Pacheco. Estuve con el presidente en un primer punto, el tema fue la rebaja del balón de gas y cómo mejorar la participación de Petroperú.

¿Se les unió en algún momento el empresario Samir Abudayeh?

En ningún momento. A mí me llaman a las 8 a.m., me voy directamente a Palacio, entro como a las 9:05 y me retiro a las 11:13. Está demostrado que me retiro 15 minutos antes de todo el grupo (Karelim y Abudayeh). De acuerdo con los videos a mí me tienen en la Sala Quiñones, donde espero una o dos horas a que me reciba el presidente.

¿Es una coincidencia que ese mismo día asista Karelim López y Abudayeh?

Yo tengo una tesis, puede ser que todo ha sido “montado”.

¿De parte de quién?

Yo no puedo decir quién. A mí me cita Bruno Pacheco. Alguien ha montado digo yo, no sé cómo pueden llamarme a una reunión, de ser así no habría aceptado, porque no es ético el gerente general que reúna con un proveedor. Yo no me reúno con proveedores.

¿Recibió a la señora Karelim en Petroperú?

En ningún momento.

¿El presidente del directorio de Petroperú, Mario Cárdenas?

Me ha pedido explicaciones, las mismas que estoy dando ahora.

Sino hay nada ilícito en el caso Petroperú ¿por qué la Contraloría denunció en un comunicado amenazas de su parte? Los funcionarios de la Contraloría han cometido actos de cobardía amedrentando a mis asistentes.

¿Llamó a la OCI de la Contraloría?

Llamé, sí.

¿Lanzó improperios?

Improperios es una exageración, que lo prueben. Los señores de la Contraloría tienen una fijación contra mi persona, están buscándole 3 pies al gato, cuáles son mis gastos de representación, que seguridad (tengo), cuántos carros me acompañan, etc. Y se olvidan que hemos hecho 9 denuncias que la Contraloría no ha encontrado de la gestión pasada y son gravísimos. Las hemos cursado.

¿Considera al señor Fermín Silva (dueño de la clínica La Luz y amigo del presidente Castillo) el nexo para que usted llegue al cargo en que se encuentra?

Ese señor me contacta a través de un amigo en común.

¿No le parece grave que alguien que no está vinculado directamente al gobierno lo entreviste?

En ningún momento me ha propuesto nada.

Pero, él fue el camino para que usted llegue al cargo en el que esta...

¿El qué tiene que ver con eso?

Fue quien lo entrevistó...

Él me pidió una presentación y se la entregué, yo entiendo que debe haber una cierta amistad con el presidente que de repente le encargó. un ´cazatalentos´, yo no sé, pero honestamente cuando me reúno con Fermín no sabía qué relación tenía con el presidente.

El citó y usted fue, es decir, si mañana cualquier persona lo cita ¿usted va?

No, por curiosidad. A mí me llevó un amigo que era amigo del señor Fermín. Yo no fui a tocarle la puerta a nadie. Me ofreció, me dijo, tú has sido gerente general de Petroperú, tú eres gerente regional de Energía y Minas, tienes experiencia quiero presentarte a una persona.

Usted dice que tiene el perfil, entonces bastaría que hagan una búsqueda para que Palacio lo cite, ¿no le parece que alguien que no tiene nada que ver con el gobierno lo entreviste?

No me parece grave, porque cuando yo quiero contratar a un gerente pido referencias a algunos amigos.

Pero quien lo cita no es asesor, Fermín es el dueño de una clínica, no trabaja en el Ministerio de Energía...

Pero mire, tengo hasta familiares que me pueden referir personas.

¿Para ocupar un cargo dentro del Estado?

Acá, yo soy el mejor economista del país en temas petroleros, yo sabía que, si no me llamaba el señor, me podía llamar otro gobierno. He trabajado con el señor Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Cuando me ofrecen la presidencia de Petroperú, el señor Merino (exministro de Energía) no me designa, pasan 15 días y me nombran a través de Pedro Francke (exministro de Economía).

Hugo Chávez Arévalo, gerente general de Petroperú. asegura que todo lo denunciado en su contra fue "montado". (Foto: GEC/Julio Reaño)

¿Entonces no cree que la Contraloría o la Fiscalía deban investigar qué una persona ajena al gobierno realice entrevistas?

El Ministerio Público debería controlar los robos que hay en Petroperú. las denuncias graves que existen.

¿No debería ver ambos temas?

Pero, ¿Cuál es el delito? ¿Tráfico de influencias? Si soy uno de los mejores economistas de nuestro país. Fermín no me ha hecho ninguna entrevista, simplemente me ha pedido referencias y en ningún momento se configura un tráfico de influencias.

El exministro Merino denuncia presiones de Pacheco para nombrarlo a usted...

El señor Merino me ha descalificado, ya he presentado una querella.

¿Por qué tendría algo contra usted?

Estaban desesperados por nombrar a un gerente general, alguien que no era yo.

¿Tiene amistad con el señor Pacheco? ¿Algún vínculo?

Ninguno.

A pesar de eso, usted le envía un regalo...

Sí.

¿Por qué?

Me manda una invitación, entonces usted cree que no hay una cortesía de devolver un regalo por una invitación yo envío un regalo a todos los que me invitan.

¿Usando la camioneta de Petroperú?

Estaba yéndome a la casa de un amigo que es mi abogado en Pachacamac y en la ruta está Cieneguilla. Se le lleva el regalo con un guardaespaldas, porque yo tengo seguridad las 24 horas. Este puesto mueve S/6,500 millones y estoy poniendo en riesgo mi vida porque me estoy enfrentando a grupos mafiosos que han vivido de esta empresa, estoy combatiendo toda la mafia organizada.

¿No tiene miedo que el señor Pacheco pueda contar en algún momento que ustedes tienen algún vínculo?

¿Qué relación puedo tener si no lo conozco? A nadie del partido, imagino que el señor Pacheco estaba cumpliendo órdenes del presidente. El señor Pacheco me invita a una reunión, lo que envié fueron unos aretitos de oro pequeños que valen S/170 que no cuesta, para mí, es una cortesía.

Si la señora Karelim prueba que se reunió con usted, ¿renunciaría al cargo?

Yo quiero que me encuentren una foto con la señora López, yo renunció y me declaro culpable.

¿Ha entregado los videos a la Fiscalía de la señora López entrando al edificio de Petroperú?

Todo. Necesito que esto se aclare, porque se está llevando una novela.

“Panorama” difundió un audio en el que usted dijo “Yo me voy al día siguiente que el presidente salga del país”, ¿Qué puede decir al respecto?

En Petroperú tengo 14 gerentes y 30 gerentes no corporativos, esta empresa es grande y tiene 2800 trabajadores y si yo no les daba confianza la gente comenzaba a renunciar con muchos que han renunciado, porque nadie puede seguir trabajando con una persona cuestionada.

¿Entonces es verdad que goza de la confianza del presidente?

El presidente y los ministros no me han sacado, sigo gozando de la confianza, tengo que interpretarlo así. Yo puse varias veces mi cargo a disposición verbalmente ante el directorio, me han ratificado la confianza. Yo he dicho que sí soy incómodo para la gobernabilidad este país me voy, no tengo ningún interés de quedarme, lo dije frente al directorio, le pueden preguntar el presidente del directorio.

¿Su permanencia está afectando la reputación de la institución?

Yo soy una persona honesta, deberían buscar si tengo antecedentes penales, no tengo, ni siquiera una sanción en la Contraloría, nunca en mi vida.

Lo digo porque es investigado por los delitos de colusión y negociación incompatible...

Una investigación malintencionada, creada porque con un hecho de un programa de televisión. Los que han dirigido todo esto es la gestión anterior.

El Poder Judicial le dictó 8 meses de impedimento de salida del país ¿también están coludidos?

Si, acá me tienen que investigar por hechos concretos. Hay videos que (demuestran que) no he participado en la reunión con el señor Samir Abudayeh, hay videos de mi permanencia en Palacio. La empresa HPO es un proveedor que le vende a Petroperú hace cuatro años. El señor Abudayeh ha venido 15 veces en las gestiones anteriores ¿alguien que vende siempre a Petroperú necesita alguien que lo ayude?

¿Entonces ellos (sus predecesores) estarían detrás de la acusación, pero están haciendo?

Totalmente y apoyados por las instituciones púbicas. El día que publican el caso fue a las 10 p.m., la Policía estuvo a las 8 a.m. del día siguiente, estuvieron aquí con un cuadernillo de acusación, tenía lo que había hecho en el día a día, eso no se hace en unas horas, el caso es armado para perjudicar al presidente Castillo y de paso mi honra la han tirado al suelo.

Primero dijo que era directamente contra usted...

Lo han armado para el señor Castillo, porque yo estoy mencionado en tres hojas de la moción de la vacancia, me están utilizando mi para juzgar al presidente.

Existe una sospecha porque coincidió en Palacio con el proveedor Abudayeh...

La sospecha se muere en que el señor no tenía necesidad, siempre iba a ganar

Entonces, ¿para qué fue a Palacio?

Yo no sabré para qué ha ido, eso lo tiene que explicar ellos.

Sí todo esto es armado como usted dice, ¿se han coludido el sistema judicial?

Cuando llegué boté del directorio a 17 gerentes, entre ellos el gerente general y lo botamos porque encontramos este ramillete de denuncias, encontramos que el señor había dado créditos a una empresa con una carta fianza falsa de S/30 millones.

¿Qué puede decir sobre las denuncias contra el presidente Castillo como las reuniones secretas en Sarratea?

Son temas complicados que no quisiera opinar, sé que fue un error que lo tendrán que responsabilizar a alguien. Si el presidente me cita, no voy, porque tengo 57 años y bastante experiencia.

¿Y las presiones en las Fuerzas Armadas? ¿El ´Gabinete en la sombra´?

Chávez Arévalo asegura que puso su cargo a disposición en el directorio, pero le ratificaron la confianza. (Foto: GEC/Julio Reaño)

No puedo opinar porque está en proceso de investigación.

¿Cuál es la estrategia sobre el incremento de combustible?

Tenemos una guerra, pero antes de eso hubo una presión alta, vimos una tendencia y conozco el mercado. Siempre tenemos inventario para un mes, pero compramos para dos meses. A menos del 30% el precio que está en este momento. Además, le hemos propuesto al Minem que se suspenda temporalmente el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto al Rodaje por dos o tres meses.

¿Qué leyes impulsarán desde Petroperú?

Vamos a presentar una ley institucional de fortalecimiento de Petroperú que se va a basar que tenga un directorio elegido como el modelo del BCR. Tres miembros designados por el Congreso por sus nivele académicos, tres del Ejecutivo y tres propuestos de ingenieros, economistas o sociólogos y que sean elegidos por voto popular, que sean elegidos por 7 años. Inmediatamente, apenas se apruebe voy a presentar mi carta de renuncia y me voy a quedar satisfecho con una ley que institucionaliza Petroperú, que no sea del gobierno de turno, sino del estado peruano.