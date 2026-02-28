El canciller Hugo de Zela informó que más de 5.000 peruanos viven en países directamente afectados por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra instalaciones iraníes. El Gobierno peruano activó inmediatamente todas las embajadas en la región para coordinar asistencia consular permanente a los compatriotas.

Los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní generaron alarma en la diplomacia peruana. El canciller calificó la tensión como una amenaza con derivaciones extremadamente graves para toda la estabilidad regional.

Ante la escalada de violencia, Perú emitió un llamado urgente para evitar cualquier acción que pueda agravar aún más la situación.

“Esta conflagración que está teniendo lugar puede tener derivaciones extremadamente graves. Por eso, nosotros hemos hecho un inmediato llamado a que se eviten acciones que puedan agravar la situación y pensamos que la solución es continuar con el diálogo que ya se había iniciado y utilizar los mecanismos diplomáticos para establecer la estabilidad en la región”, expresó el canciller en RPP.

El Gobierno evalúa con máxima cautela los desarrollos minuto a minuto del conflicto armado en Medio Oriente. Ante ello, se evaluará prudentemente la situación y pondremos a disposición a nuestro país para contribuir a la paz y al fin del conflicto bélico en esa región.

La diplomacia peruana insiste en mantener abiertos todos los canales de negociación ya establecidos entre las partes. El objetivo prioritario consiste en restablecer la calma mediante soluciones multilaterales antes de que la tensión derive en una guerra mayor.

Distribución detallada de peruanos por país

Israel concentra la mayor cantidad de compatriotas con más de 3.000 residentes permanentes en su territorio. Emiratos Árabes Unidos alberga alrededor de 1.000 peruanos mientras Qatar y Jordania registran aproximadamente 250 ciudadanos en cada uno.

Arabia Saudita tiene cerca de 140 peruanos junto con 120 compatriotas radicados directamente en Irán. Líbano y Egipto concentran 80 peruanos cada uno, seguidos por 38 en Bahréin, 20 en Kuwait, 15 en Omán, 10 en Pakistán y apenas 1 en Siria.

La Cancillería peruana impartió instrucciones precisas a todas sus representaciones diplomáticas en la zona. Las embajadas mantienen comunicación constante las 24 horas para monitorear la situación de cada nacional registrado.

Hugo de Zela reconoció las enormes dificultades propias de un escenario bélico activo en desarrollo.

“En una situación de conflicto bélico, la situación es muy compleja, muy difícil, hay muchos nervios y lo que tratamos de hacer es darle a nuestros compatriotas la tranquilidad de que las autoridades peruanas en cada país harán todo lo posible por ayudarlos”, puntualizó el diplomático.