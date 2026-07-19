El abogado del prófugo Vladimir Cerrón, Humberto Abanto, sostuvo que su defendido retomaría sus actividades políticas si el Tribunal Constitucional (TC) anula la orden de prisión preventiva que pesa sobre él.

“Lo primero que va a querer hacer es hacer lo que hacen los políticos: presentarse públicamente y retornar al debate político. Va a tener que trabajar muy duro; lo que a mí me interesaba en este caso es que una persona política con una posición política con la que yo discrepo tuviera la posibilidad de estar en el foro público; la política no se decide en los tribunales”, respondió en RPP Noticias.

El defensor precisó que aún esperan la notificación oficial de la resolución del TC y que, a partir de ahí, acudirán al juzgado correspondiente para solicitar que se dejen sin efecto su orden de captura. Como se sabe, Cerrón sigue en la clandestinidad desde 2023.