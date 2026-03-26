El congresista de Acción Popular (AP), Ilich López, señaló que urge un proceso de reestructuración en Petroperú; y si bien se habla de una eventual privatización, refirió que ello no corresponde a la realidad.

“Si no se reestructura Petroperú, vamos a perder la empresa”, dijo Ilich López al indicar que el plan de reestructuración aprobado contempla la negociación para la salida de 1,600 trabajadores y que el costo laboral es elevado debido a los beneficios existentes.

Al menos 86 beneficios

En declaraciones a Canal N, aseveró que los trabajadores de Petroperú poseen cerca de 86 beneficios, problemática que incrementa el gasto de la empresa. Ante ello, consideró que el enfoque actual debe centrarse en reorganizar la empresa.

En ese contexto, el legislador de AP criticó la gestión del actual presidente José Balcázar, pues refirió que existe improvisación en las decisiones relacionadas con Petroperú; y que factores ideológicos influyen en la toma de las mismas.

“Hay mucha narrativa de una privatización respecto a la empresa, pero eso no es así. Lo que sucede es que están improvisando, lamentablemente”, dijo Ilich López.

Respecto al tema de la evaluación de la reestructuración y la entrega de 500 millones de soles, el parlamentario consideró que el actual gobierno está tomando demasiado tiempo en definir acciones.

López afirmó que Petroperú necesita aproximadamente 450 millones de soles para cubrir gastos de personal, pero la empresa no tiene esos recursos.