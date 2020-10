Escrito por Glademir Anaya y Sofía López

Dos imágenes del presidente de la República, Martín Vizcarra, con el empresario Antonio Camayo, acusado por el Ministerio Público (MP) de ser parte de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, desmienten las versiones del mandatario quien dijo no conocerlo en más de una oportunidad.

LAS REUNIONES. Una de las fotos a las que accedió Correo muestra al jefe de Estado sonriendo junto a Camayo en la sala de la casa de este en San Isidro. (Imagen 1)

Este medio pudo contactar a las personas que participaron en aquella reunión, las cuales prefirieron mantener la reserva de su identidad. Estos señalaron que la cita se dio en los últimos días de julio de 2016, luego que Vizcarra juró como ministro de Transportes y Comunicaciones en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

La cita se inició a las 8 de la noche aproximadamente. Vizcarra conversó con los presentes en el patio de la casa de Camayo, ubicada al lado de su sala.

La reunión no duró más de dos horas y, cerca a las 10 de la noche, el mandatario abandonó la casa del investigado empresario vinculado a los Cuellos Blancos del Puerto.

Otra de las imágenes a la que accedimos muestra a Vizcarra abrazando al empresario y posando para la foto, la cual habría sido tomada por el exasesor presidencial Óscar Vásquez.

En esta fotografía se muestra un ambiente en el que hay mesas y menajes propios de una recepción, almuerzo o ágape. El jefe de Estado tiene una escarapela en su saco, la cual se usa en el mes de julio por Fiestas Patrias.

Según pudimos indagar, el ambiente de la foto sería en el restaurante Perroquet del hotel Country Club de San Isidro.

TESTIGO. Uno de los presentes en la reunión entre Camayo y Vizcarra en la casa del empresario fue el excongresista Enrique Wong, quien nos contó detalles de la reunión. “Vizcarra llegó solo y tratamos cuestiones de gobernabilidad”, acotó.

En ese sentido, dijo que el entonces ministro de Transportes buscaba que a PPK le vaya bien en su gestión. Por ello, en la cita estuvo presente el entonces vocero de Fuerza Popular, Héctor Becerril."Se invitó a Héctor Becerril para que haga entender a su lideresa (Keiko Fujimori) que teniendo 73 congresistas era necesario coordinar y que le diera el apoyo al presidente (PPK)", sostuvo Wong. Luego, explicó que participó en la reunión con Vizcarra y Camayo por invitación del actual legislador y vocero de Unión por el Perú (UPP), José Vega. También estuvo el exministro José Hernández

A su juicio, Vizcarra niega la reunión con Camayo “porque se siente atacado”.

LO NEGABA. Los indicios de estas reuniones se dieron a conocer desde julio del 2018, cuando se publicaron los “CNMAudios”, conversaciones telefónicas que formaron parte de la investigación a la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” y que revelaban actos de corrupción entre altas autoridades del sistema de justicia. En uno de los audios se escucha al exjuez supremo César Hinostroza conversar con Antonio Camayo.

En ese diálogo, Camayo aseguraba estar “en las altas esferas”. “Sí, sí, yo el miércoles voy a estar con él (Vizcarra)”, se le escucha decir.Tres días después de la difusión del diálogo, el mandatario se mostró muy incómodo en una conferencia y afirmó no conocer al empresario. “No voy a perder un minuto más en responder sobre el uso de mi nombre por parte de personajes que no conozco y con quienes jamás me he reunido”, señaló en esa oportunidad.Un mes después se difundió otra grabación en la que Walter Ríos, expresidente de la Corte del Callao, le dice a su esposa: “El flamante presidente (de la República) que acaba de juramentar al cargo, chupa con Toñito (Antonio Camayo) Ron Zacapa puro”.

Existe otra conversación entre Camayo y el exjuez Hinostroza, pero en esta ocasión los protagonistas no solo aluden al presidente Vizcarra, sino también a otros integrantes del Gabinete Ministerial. La conversación se lleva a cabo un día después de la ceremonia de juramentación del premier César Villanueva.

Hinostroza le pregunta al hombre de negocios por qué no nombraron, en ese entonces como ministro de Justicia a Vicente Zeballos, sino a Salvador Heresi. Antonio Camayo responde: “Heresi también es pata”.Además, el exjuez que se encuentra en España a la espera de su proceso de extradición, le pide a Camayo una reunión con el jefe de Estado. Camayo asegura que “la cita con Vizcarra es posible”.

LO NIEGA. Sin embargo, Vizcarra negó los encuentros con Camayo hasta en otras dos ocasiones más (ver infografía).Incluso, en una conferencia llega a decir “nunca he tenido una reunión con el señor Camayo, no lo conozco. No sé si en reuniones abiertas que he tenido en público en general haya podido estar él, pero simple y llanamente no lo conozco”.

Anoche, consultado por Cuarto Poder por las imágenes de Correo, Vizcarra dijo lo siguiente:

“Ratifico todas las palabras que he manifestado (sobre que no conocía a Camayo).Hay que verificar esa foto. Mi fluctuación de peso es de 3 a 4 kilos, nunca he subido 20 kilos. No sé, no conozco esa foto”.

Ante la imagen que lo muestra en el domicilio de Camayo, respondió: "No sé si sea la casa de Camayo. Yo salgo dos o tres veces por semana al interior del país y a diferentes actividades y a donde voy mucha gente me pide foto. Es absolutamente claro que con el señor Camayo nunca he tenido ninguna relación amical, política, ni económica.El propio señor Camayo dice que tampoco me conoce (en su declaración a la Fiscalía).