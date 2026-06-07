La agrupación señaló que, de acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), el intervenido mantiene una afiliación vigente al Partido Aprista.

También se precisó que contaba con una credencial de personero emitida por Juntos por el Perú, pero asignada a una mesa de sufragio distinta.

Según el comunicado, la organización había acreditado formalmente a Edgardo Mario Coronado Sotelo como personero de la mesa N.° 61441, por lo que descartó que Rafaile Huamayalli tuviera representación oficial en el espacio donde fue intervenido.

El vocero legal Roy Mendoza Navarro sostuvo que resulta irregular que el ciudadano haya tenido acceso a las cédulas electorales sin estar acreditado en esa mesa y consideró que el hecho podría buscar perjudicar la imagen del partido.

COMUNICADO DE JUNTOS POR EL PERÚ