Ingresa a trámite moción de vacancia contra Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito.

Esta mañana 25 congresistas han firmado la tercera moción de vacancia contra la presidenta de la República, Dina Boluarte. El documento, remitido al oficial mayor del Congreso, es respaldado por miembros de diversas bancadas como Perú Libre, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Acción Popular, Bloque Magisterial, entre otras.

MIRA ESTO: Poder Ejecutivo aprueba listado medicamentos esenciales genéricos

La motivación detrás de esta moción se centra en acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito relacionado con el uso de relojes Rolex por parte de la mandataria. Según el texto de la moción, Boluarte “indebidamente ejerce el cargo”, infringiendo hasta tres artículos de la Constitución.

La moción argumenta que la presidenta “ejerce la más alta magistratura del Perú”, lo que requiere un comportamiento ético y moral. Se señala que el Ministerio Público ha iniciado diligencias preliminares por presunto enriquecimiento ilícito relacionado con el uso de relojes Rolex, los cuales no fueron declarados en las presentaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones.

La falta de claridad sobre el origen de estos relojes, así como las inconsistencias en las declaraciones juradas de bienes y rentas, son destacadas en la moción.

“Al respecto, la mandataria no supo explicar por qué dichos artículos no figuran en ninguna de las declaraciones juradas que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sin embargo, aceptó usar relojes Rolex y adujo que eso era producto de su esfuerzo y su trabajo, además que no son de tiempos recientes”, indica el texto.

Se argumenta que estas acciones constituyen una violación grave de los principios éticos y morales, además de constituir una infracción a diversos artículos de la Constitución Política del Perú.

Esta no es la primera vez que se presenta una moción de vacancia contra la presidenta, lo que indica una creciente preocupación sobre su capacidad para permanecer en el cargo.