La Comisión Permanente del Congreso, liderada por el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), debatirá este lunes 29, en una sesión que iniciará a las 10:00 a.m., el informe que sugiere inhabilitar a la expremier Mirtha Vásquez para ejercer cargos públicos.

El documento sugiere imponer dicha sanción por un plazo de diez años.

En detalle

El texto fue aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), el último 20 de junio, con 12 votos a favor y tres en contra.

El informe indica que la exlegisladora del Frente Amplio cometió infracciones constitucionales así como el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

La denuncia, planteada por los excongresistas Manuel Merino (Acción Popular) y César Gonzáles (Somos Perú), recoge aparentes actos arbitrarios de Vásquez durante su labor como presidenta interina del Congreso.

“(Se dieron) aumentos remunerativos y la designación, a pocos días de culminar su gestión, de funciones a determinados trabajadores, sin tener en cuenta lo establecido a nivel reglamentario y normativo, y sin la aprobación del Consejo Directivo del Congreso”, se detalla.

Además, “se le denuncia por incumplir el procedimiento de medidas de protección sanitaria”, pues “dispuso, a través del área de Recursos Humanos, la entrega física de tarjetas electrónicas de consumo navideño”.

La Subcomisión agregó que se reportaron “dos fallecidos en ese periodo, así como otros trabajadores en estado de gravedad”.

Vásquez aseguró vía X que no fue notificada sobre el próximo debate y que tomó conocimiento sobre él, a través de la misma red social, debido a una publicación del Congreso.

La también ex primera ministra de Pedro Castillo, expresidente sentenciado por conspiración para la rebelión, postula a senadora nacional con el partido Ahora Nación de Alfonso López Chau.