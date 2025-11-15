Innovación tecnológica y proyectos de sostenibilidad son las principales áreas en las que Entel busca trabajar. La compañía de telecomunicaciones estima próximos lanzamientos, entre programas a nivel nacional y otras actividades, antes del cierre de año y de cara al 2026.

Entre las iniciativas figura la “masificación” de la señal 5G. La quinta generación de la conectividad móvil no solo supone una mayor velocidad, sino también un mayor alcance y menos consumo de energía para la red, entre otros.

La empresa no solo promueve la masificación, sino que también busca “traer soluciones de 5G para distintas industrias, como la telemedicina, teleeducación, etc”. Así lo afirma Nino Boggio, gerente central de Legal, Regulatorio y Relaciones Institucionales de Entel Perú.

“Hemos hecho muchos pilotos en estos sectores. (…) Me tocó vivir una experiencia única: conectamos a un médico de Lima con una mujer embarazada, que estaba en Chiclayo, en una ambulancia. El médico, a través del 5G le hizo un análisis a través de un guante especial, etc. Todo monitoreado desde Lima en tiempo real”, detalló.

Y añadió: “Esos son los beneficios de la señal 5G: no solo mayor velocidad, sino menor latencia; es decir, el tiempo en que suceden las cosas es casi en tiempo real”.

La empresa de telecomunicaciones avanza en nuevas y mejores propuestas, no solo de tecnología sino también de sostenibilidad.

Lo que se viene: más apuestas e internet satelital

Por otro lado, Boggio adelantó que se trabaja en iniciativas vinculadas a la Inteligencia Artificial (IA), así como en la ambiciosa alianza comercial entre Entel y SpaceX, la compañía estadounidense que, con un conjunto de satélites de Starlink, “entregará conectividad básica satelital” a los usuarios.

“Vienen temas de IA que probablemente nos van a impactar. De hecho, ya tenemos varias aplicaciones con ella en varios ámbitos. (...) También viene algo muy relevante para el país del que tenemos el privilegio de ser parte: traer la señal del satélite al celular”, detalló. Sobre ello, precisó que en nueve países de todo el mundo se ha suscrito una alianza de este tipo, entre ellos, Chile y Perú.

“Es un servicio innovador. En el Perú, donde tenemos todavía brechas de cobertura, va a ser trascendental. Se tendrán servicios básicos desde el primer momento y en cualquier parte del país. Es decir, podrás estar a la mitad del Titicaca, en altamar o en una cordillera y enviar un SMS: ‘Llegué’, ‘Hola’, ‘Acá estoy’”, explicó Boggio.

En ese sentido, indicó que la compañía espera finalizar con los asuntos regulatorios para lanzar el proyecto, pues al tratarse de un asunto de innovación, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) “aprobó una norma que tiene una serie de hitos que hay que cumplir”. Además, se gestionan los permisos regulatorios correspondientes. Sin embargo, la empresa es optimista y espera realizar el lanzamiento “antes de Navidad”.

“Nosotros vamos a continuar con nuestros programas. Entel siempre se ha caracterizado por ser el más disruptivo. Tratamos de ser los pioneros en traer tecnología”, puntualizó.

Sostenibilidad: una tema “transversal”

Son cuatro proyectos con los que cuenta la compañía cuenta en este momento: Señas que conectan, capacitaciones en lengua de señas; Reciclemos para transformar, iniciativas que contribuyan a un reciclaje responsable; Conectados con el planeta, que busca impulsar el uso de energía limpia y sostenible; y Conectar para educar.

Este último, el más reciente de todos, inició en julio. El objetivo es cerrar las brechas digitales en zonas rurales y alejadas del país. El proyecto inició en Chunatahua, en la provincia de Pachitea (Huánuco), junto a Fundación Romero. El compromiso de la compañía, según señala, “es a largo plazo”.

“Los temas de sostenibilidad ya no son una cuestión de decisión en la compañía, son ya un tema transversal. Todos los programas que se han visto los replicaremos en el 2026. Los vamos a perfeccionar. Esperamos conseguir más aliados para seguir reciclando, para compartir energía, entre otros”, indicó Boggio.

En ese contexto, destacó que, “sin lugar a dudas, conectar a cada vez más clientes implica una mayor responsabilidad”. Y, en ese sentido, “ser empresas con propósito”.

“Hay que hacernos cargo de todos los impactos, incluso de los no tan buenos porque, como toda industria, podemos generar un impacto negativo en el medio ambiente. Por eso, hay que instalar programas como el de reciclaje, para hacer un uso responsable de los residuos de aparatos y equipos electrónicos y medir la huella de carbono, etcétera”, acotó.