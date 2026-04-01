Una nueva jornada del debate presidencial, organizada por el Jurado Nacional de Elecciones, se lleva a cabo este marte 31 de marzo en el Centro de Convenciones de Lima. El evento comenzó a las 8:00 p.m. y tiene una duración estimada de dos horas y media.

En esta quinta fecha de la contienda participan 12 candidatos, entre ellos Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú), Roberto Chiabra (Unidad Nacional) y Mario Vizcarra (Partido Político Perú Primero).

Propuestas de los candidatos

Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú):

“Los corruptos y los delincuentes tienen las horas contadas. En realidad me dan nauseas estar aquí junto a la jefa del pacto mafioso. Pero les llegó la hora, hasta aquí llegaron. En esta lucha alguien tiene que morir.

Yo como soldado, como licenciado anunciado, estoy dispuesto, si es posible, a dar mi vida por la patria. Es momento de salvar a nuestra patria. Llegó la hora de recuperar nuestra dignidad, nuestros recursos naturales, todo lo que nos han robado.

Por eso, esta es nuestra única oportunidad, la última oportunidad que tenemos para poder decirle a los enemigos de la patria, hasta aquí llegaron. Trabajaremos para los peruanos de a pie, trabajaremos para los pobres y principalmente para los que menos tienen“.

Roberto Chiabra (Unidad Nacional):

“Vamos a aprovechar al máximo nuestra gran biodiversidad y nuestra privilegiada ubicación en el Pacífico Sur, desarrollando nuestras cuatro fortalezas: agricultura, minería, pesca y turismo en forma integral y después vamos a articular las regiones con sus recursos naturales, promoviendo cadenas productivas regionales y macro regionales e incorporando las pymes a esas cadenas.

Vamos a realizar una estandarización administrativa nacional para facilitar la formalización. Vamos a crear incentivos tributarios a todas esas empresas que den facilidades para el primer empleo y para el contrato de los jóvenes. Le voy a dar sostenibilidad al programa Compra mi Perú para poder fortalecer a nuestras pymes. Daremos Vamos a recuperar el control territorial porque sin seguridad no hay desarrollo, no hay economía“.

Mario Vizcarra (Partido Político Perú Primero):

“Todos sabemos de que la informalidad está superando el 70% en nuestra economía. Y llama la atención de que los partidos del pacto mafioso ahora se presenta como defensores de la clase trabajadora. Cuando ellos son los primeros que han dado leyes que vulneran los derechos de los trabajadores. Entonces, ¿qué tal hipocresía que tenemos acá? Y varios candidatos persisten en tapar el sol con un dedo.

Nosotros en el Estado vamos a emplear, vamos a dar trabajo a esos miles de profesionales para que después de 2 años puedan sí decir que tengo experiencia y ser contratados”.

Réplicas entre los candidatos

En cuanto los moderadores dieron inicio a la etapa de discusión, Carrasco dijo: “Fronteras vivas, el sueño de un gran hombre. Las fronteras serán fronteras vivas eminentemente. Asímismo, para que exista desarrollo tiene que haber seguridad jurídica y seguridad ciudadana. Se va a implementar el shock de inversión de 45 000 millones de dólares para que efectivamente tengamos los mejores hospitales, universidades, generar un millón de puestos de trabajo.

Vamos a implementar la política nacional de formalización sin discriminación. Vamos a crear el banco de las mypes. También en este contexto se va a implementar la capacitación y se va a implementar la inversión de 2000 millones para las mypes“.

Por su lado, Chiabra afirmó que “la mujer es una prioridad” respecto al sector empleo: “Vamos a impulsar su superación con educación y capacitación para que puedan acceder a puestos de trabajo y cargos con liderazgo. Vamos a eliminar esa brecha salarial con los hombres, a igualdad de trabajo igualdad remuneración”.

Vizcarra sostuvo lo siguiente: “Tenemos aquí un candidato presente que ya fue autoridad y lo que hizo fue despedir a cientos de trabajadores con la excusa de que eran unos flojos, unos vagos, que era un exceso. ¿Y qué cosa hizo? Lo reemplazó. Esa es la verdad. Lo reemplazó con gente de su partido. Entonces, simplemente los mintió como buen hipócrita que es.

Y siguió recetas, recetas ya caducas, recetas ya claramente demostradas en el fracaso. Una receta del presidente en mi ley que quiso fusionar eh ministerios y ahora pretende hacer lo mismo con los resultados catastróficos que tiene ahorita mismo Argentina, que está siendo repudiado por todo el pueblo peruano. En nuestro gobierno, el Ministerio de Trabajo va a estar de puertas abiertas, va a servir para el empleado, va a ser para el trabajador“.

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Eje de este debate: Empleo, Desarrollo y Emprendimiento

En este bloque, los candidatos presentan sus propuestas orientadas a la generación de empleo, el impulso del crecimiento económico y el fortalecimiento del emprendimiento en el país. La discusión se centra en medidas para dinamizar la economía, promover la inversión y mejorar las condiciones laborales, especialmente en sectores golpeados por la informalidad.

El empleo y el desarrollo económico son ejes clave para reducir la pobreza y cerrar brechas sociales en el Perú. Por ello, el fomento del emprendimiento y la formalización de negocios se plantean como herramientas fundamentales para reactivar la economía, incrementar la productividad y generar oportunidades sostenibles para la población.

¿Quién debate contra quién?

Los candidatos son organizados en ternas que debaten entre sí de acuerdo con los bloques temáticos establecidos por el JNE.

Bloque: Empleo, Desarrollo y Emprendimiento

Grupo Candidatos Grupo 1 Keiko Fujimori, Marisol Pérez Tello, Rafael López Aliaga Grupo 2 Roberto Sánchez, Roberto Chiabra, Francisco Diez-Canseco Grupo 3 Paul Jaimes, Herbert Caller, Mario Vizcarra Grupo 4 Vladimir Cerrón, Charlie Carrasco, Mesías Guevara

Bloque: Educación, Innovación y Tecnología

Grupo Candidatos Grupo 1 Francisco Diez-Canseco, Vladimir Cerrón, Paul Jaimes Grupo 2 Charlie Carrasco, Roberto Chiabra, Mario Vizcarra Grupo 3 Marisol Pérez Tello, Herbert Caller, Rafael López Aliaga Grupo 4 Mesías Guevara, Roberto Sánchez, Keiko Fujimori

Próximo debate será el 1 de abril

Ricardo Belmont — Partido Cívico Obras

Rafael Belaunde — Libertad Popular

José Luna — Podemos Perú

César Acuña — Alianza para el Progreso

Wolfgang Groso — Integridad Democrática

Rosario Fernández — Un Camino Diferente

Jorge Nieto — Partido del Buen Gobierno

Armando Massé — Partido Democrático Federal

Alfonso López-Chau — Ahora Nación

Antonio Ortiz — Salvemos al Perú

José Williams — Avanza País

La conducción de estas jornadas estará a cargo de los periodistas Angélica Valdés y Pedro Tenorio. El evento será transmitido en señal abierta por TV Perú, a través de cable en JNE TV y también mediante las plataformas digitales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, como Facebook y YouTube.